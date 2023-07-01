Пампушки с чесноком к борщу

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Описание приготовления:

Набор необходимых ингредиентов самый простой и наверняка найдётся на любой кухне. Дрожжевое тесто тоже самое обычное, не требующее длительной расстойки. От замеса до подачи румяных пампушек на стол уйдёт не больше полутора часов. Если хотите сопроводить борщ горячими чесночными булочками, то рекомендую готовить эти два блюда практически одновременно. Обязательно попробуйте эту чудесную выпечку!

Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Пампушки

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 400 Грамм
  • Молоко 210 Грамм
  • Масло сливочнoe 2 Ст. ложки
  • Яйцo 1 Штука
  • Растительное масло 4 Ст. ложки (в тесто)
  • Соль 1 Чайная ложка (в тесто)
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Дрожжи сухие 1 Чайная ложка
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Вода 2 Ст. ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Укроп По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

232 ккал

Калорийность

6 г

Белки

8 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пампушки с чесноком к борщу»

Пампушки с чесноком к борщу

Подготовьте все ингредиенты.

Пампушки с чесноком к борщу

Соедините тёплое молоко, сливочное масло, дрожжи и сахар.

Пампушки с чесноком к борщу

Перемешайте.

Пампушки с чесноком к борщу

Добавьте масло и яйцо.

Пампушки с чесноком к борщу

Снова всё перемешайте.

Пампушки с чесноком к борщу

Затем добавьте соль и частями введите муку.

Пампушки с чесноком к борщу

Замесите мягкое и чуть липкое тесто. Если тесто сильно липнет к рукам, то можно добавить ещё немного муки.

Пампушки с чесноком к борщу

Сформируйте из теста одинакового размера шарики, у меня получилось 8 штук по 100 грамм. Выложите их в смазанную маслом форму на некотором расстоянии друг от друга.

Пампушки с чесноком к борщу

Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте до тех пор, пока они не поднимутся, обычно хватает 20-30 минут.

Пампушки с чесноком к борщу

Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.

Пампушки с чесноком к борщу

В мисочке соедините 2 ст.л. масла, 2 ст.л. воды, давленый чеснок, 1-2 щепотки соли и измельчённый укроп.

Пампушки с чесноком к борщу

Смажьте горячие чесночные пампушки готовым чесночным соусом и подавайте к столу.

Пампушки с чесноком к борщу

Съедаются они моментально. Приятного аппетита!

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