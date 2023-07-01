Описание приготовления:

Набор необходимых ингредиентов самый простой и наверняка найдётся на любой кухне. Дрожжевое тесто тоже самое обычное, не требующее длительной расстойки. От замеса до подачи румяных пампушек на стол уйдёт не больше полутора часов. Если хотите сопроводить борщ горячими чесночными булочками, то рекомендую готовить эти два блюда практически одновременно. Обязательно попробуйте эту чудесную выпечку!

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка / Пампушки

Состав / Ингредиенты:

Мука 400 Грамм

Молоко 210 Грамм

Масло сливочнoe 2 Ст. ложки

Яйцo 1 Штука

Растительное масло 4 Ст. ложки (в тесто)

Соль 1 Чайная ложка (в тесто)

Сахар 1 Чайная ложка

Дрожжи сухие 1 Чайная ложка

Чеснок 2 Зубчика

Растительное масло 2 Ст. ложки

Вода 2 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Укроп По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

232 ккал

Калорийность

6 г

Белки

8 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пампушки с чесноком к борщу»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините тёплое молоко, сливочное масло, дрожжи и сахар.

Перемешайте.

Добавьте масло и яйцо.

Снова всё перемешайте.

Затем добавьте соль и частями введите муку.

Замесите мягкое и чуть липкое тесто. Если тесто сильно липнет к рукам, то можно добавить ещё немного муки.

Сформируйте из теста одинакового размера шарики, у меня получилось 8 штук по 100 грамм. Выложите их в смазанную маслом форму на некотором расстоянии друг от друга.

Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте до тех пор, пока они не поднимутся, обычно хватает 20-30 минут.

Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.

В мисочке соедините 2 ст.л. масла, 2 ст.л. воды, давленый чеснок, 1-2 щепотки соли и измельчённый укроп.

Смажьте горячие чесночные пампушки готовым чесночным соусом и подавайте к столу.

Съедаются они моментально. Приятного аппетита!