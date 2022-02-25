Паники нет. Что происходит в Крыму в связи с ситуацией на Украине?

Сюжет Обстановка в Крыму на фоне операции на Украине

Утро 24 февраля для крымчан началось со звонков родственникам, живущим на севере Крыма. Особенно беспокоились те, у кого близкие живут в Армянске. Этот город находится ближе всего к украинской границе, и уже пошли слухи о том, что жителя Армянска слышали взрывы.

Слухи ходят…

Звуки, как выяснилось, доносились из-за границы. В Армянске никаких взрывов не было. «Нам ничего не угрожает, — заявил глава республики Сергей Аксёнов. — Вооружённые силы РФ выполняют свою задачу на сопредельной территории. Утром в селе Рюмшино Джанкойского района были обнаружены несколько воронок возле жилых домов. Пострадали кровли, выбиты стёкла. Пострадавших нет. На данный момент все спокойно, ситуация под контролем. Подача электроэнергии в село будет восстановлена в течение суток».

В приграничных районах Крыма не работают школы и сады. Это надолго? На всякий случай, чтобы успокоить жителей приграничных городов и районов, там приостановили работу детсадов и школ. Это касается Армянска, соседнего Красноперекопска вместе с районом. А также Джанкойского, Раздольненского, Черноморского и Ленинского районов. Пока школьники получили внезапные двухдневные каникулы. Разворачивать дистанционку в последний день рабочей недели не планируется. Приостановка учёбы касается также училищ, техникумов и вузов на приграничных территориях. 2 марта обучение должно возобновиться.