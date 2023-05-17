Панини из нута: обедаем с пользой для здоровья

Не переживайте, здесь столько же белка, сколько и в обычном мясе, но пользы гораздо больше.

В обед нужно получить максимальный заряд бодрости, чтобы успешно закончить рабочий день и рецепт панини из нута от Фокуса поможет вам в этом. Это простой в приготовлении вегетарианский вариант бутерброда. Он насыщен белком и витаминами, а приготовить его можно всего за 15 минут. В каждой порции этого панини с нутом около 600 калорий.

Панини с нутом

Ингредиенты:

1 банка (425 г) нута, промытого и отцеженного;

113 г мягкого сыра (на ваш вкус);

1 большая морковь, натертая;

2 столовые ложки лимонного сока;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

1 багет (около 450 г);

2 столовые ложки оливкового масла;

2 чашки рукколы.

В большой миске раздавите нут вилкой до грубого пюре. Добавьте мягкий сыр, морковь, лимонный сок, соль и перец и хорошо перемешайте.

Нарежьте багет на три куска по 15-18 см. Если у вас останется лишний хлеб, используйте его для другого блюда. Разрежьте каждый кусок багета пополам и выложите начинку из нута на одну половинку. Накройте другой половинкой и слегка прижмите.

Нагрейте сковороду-гриль или обычную сковороду на средне-высоком огне. Смажьте обе стороны каждого бутерброда оливковым маслом.

Положите бутерброды на сковороду и прижмите их тяжелым предметом, например крышкой от кастрюли или другой сковородой. Готовьте по 3-4 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета и хрустящей корочки.

Переложите бутерброды на доску для нарезки и разрежьте пополам. Подавайте горячими или теплыми с рукколой. Приятного аппетита!

А в качестве салата можно приготовить эсквитес из кукурузы: оригинальный мексиканский салат.