Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить панкейки на сковороде. Банан выбирайте спелый и мягкий, так панкейки получатся более ароматными. Количество сахара регулируйте на свой вкус.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Панкейки
Состав / Ингредиенты:
- Мука 150 Грамм
- Банан 90 Грамм
- Сахар 30 Грамм
- Молоко 180 Миллилитров
- Соль 1-2 Щепоток
- Сода 1/3 Чайных ложки
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Ванильный ароматизатор 1-2 Капель
Количество порций 2
Калорийность
185 ккал
Калорийность
5 г
Белки
2 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Панкейки на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты.
Смешайте в миске муку, разрыхлитель, соду и щепотку соли.
В другой емкости блендером взбейте молоко с сахаром, очищенным бананом, ванильным ароматизатором и растительным маслом до однородности.
Влейте жидкую смесь в миску к сухим ингредиентам.
Размешайте тесто до однородности.
Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее растительным маслом. Выложите пару ложек теста, как только на нем появятся пузырьки, переверните и готовьте столько же.
Панкейки на сковороде готовы, приятного вам аппетита!