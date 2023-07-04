Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить панкейки на сковороде. Банан выбирайте спелый и мягкий, так панкейки получатся более ароматными. Количество сахара регулируйте на свой вкус.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка / Панкейки

Состав / Ингредиенты:

Мука 150 Грамм

Банан 90 Грамм

Сахар 30 Грамм

Молоко 180 Миллилитров

Соль 1-2 Щепоток

Сода 1/3 Чайных ложки

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Ванильный ароматизатор 1-2 Капель

Количество порций 2

Калорийность

185 ккал

Калорийность

5 г

Белки

2 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Панкейки на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты.

Смешайте в миске муку, разрыхлитель, соду и щепотку соли.

В другой емкости блендером взбейте молоко с сахаром, очищенным бананом, ванильным ароматизатором и растительным маслом до однородности.

Влейте жидкую смесь в миску к сухим ингредиентам.

Размешайте тесто до однородности.

Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее растительным маслом. Выложите пару ложек теста, как только на нем появятся пузырьки, переверните и готовьте столько же.

Панкейки на сковороде готовы, приятного вам аппетита!