Панкейки на сковороде

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить панкейки на сковороде. Банан выбирайте спелый и мягкий, так панкейки получатся более ароматными. Количество сахара регулируйте на свой вкус.

Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Панкейки

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 150 Грамм
  • Банан 90 Грамм
  • Сахар 30 Грамм
  • Молоко 180 Миллилитров
  • Соль 1-2 Щепоток
  • Сода 1/3 Чайных ложки
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
  • Ванильный ароматизатор 1-2 Капель

Количество порций 2

Калорийность

185 ккал

Калорийность

5 г

Белки

2 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Панкейки на сковороде»

Панкейки на сковороде

Подготовьте все ингредиенты.

Панкейки на сковороде

Смешайте в миске муку, разрыхлитель, соду и щепотку соли.

Панкейки на сковороде

В другой емкости блендером взбейте молоко с сахаром, очищенным бананом, ванильным ароматизатором и растительным маслом до однородности.

Панкейки на сковороде

Влейте жидкую смесь в миску к сухим ингредиентам.

Панкейки на сковороде

Размешайте тесто до однородности.

Панкейки на сковороде

Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее растительным маслом. Выложите пару ложек теста, как только на нем появятся пузырьки, переверните и готовьте столько же.

Панкейки на сковороде

Панкейки на сковороде готовы, приятного вам аппетита!

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