Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить панкейки с цукини. Вместо муки можно использовать смесь для блинчиков. Кроме цукини можно добавить тонко нарезанный красный лук и острый перец. Это интересная летняя закуска, которую можно подавать со сметаной, икрой или различными соусами.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Цуккини Блюдо: Выпечка / Панкейки Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Цукини 280-300 Грамм
- Мука пшеничная 2 Ст. ложки
- Рисовая мука 3 Ст. ложки
- Крахмал кукурузный 2 Ст. ложки
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Куркума 1/3 Чайных ложки
- Острый молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Перец черный молотый 1/3 Чайных ложки
- Вода 2-3 Ст. ложек
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Чесночный порошок 1/3 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
164 ккал
Калорийность
3 г
Белки
6 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Панкейки с цукини»
Подготовьте все ингредиенты.
Цукини натрите на терке для моркови по-корейски. Подсолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы он пустил сок.
Отожмите от жидкости, жидкость сохраните.
Добавьте в жидкость от цукини муку и кукурузный крахмал, все специи и пару ложек воды. Перемешайте, чтобы не оставалось комочков.
Затем добавьте цукини и аккуратно перемешайте.
Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Выложите пару ложек теста и жарьте панкейки до золотистого цвета с двух сторон. Примерно по 2 минуты с каждой стороны.
Панкейки с цукини готовы, приятного вам аппетита!