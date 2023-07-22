Панкейки с цукини

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить панкейки с цукини. Вместо муки можно использовать смесь для блинчиков. Кроме цукини можно добавить тонко нарезанный красный лук и острый перец. Это интересная летняя закуска, которую можно подавать со сметаной, икрой или различными соусами.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Цуккини Блюдо: Выпечка / Панкейки Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Цукини 280-300 Грамм
  • Мука пшеничная 2 Ст. ложки
  • Рисовая мука 3 Ст. ложки
  • Крахмал кукурузный 2 Ст. ложки
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Куркума 1/3 Чайных ложки
  • Острый молотый перец 1/4 Чайных ложки
  • Перец черный молотый 1/3 Чайных ложки
  • Вода 2-3 Ст. ложек
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Чесночный порошок 1/3 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

164 ккал

Калорийность

3 г

Белки

6 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Панкейки с цукини»

Панкейки с цукини

Подготовьте все ингредиенты.

Панкейки с цукини

Цукини натрите на терке для моркови по-корейски. Подсолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы он пустил сок.

Панкейки с цукини

Отожмите от жидкости, жидкость сохраните.

Панкейки с цукини

Добавьте в жидкость от цукини муку и кукурузный крахмал, все специи и пару ложек воды. Перемешайте, чтобы не оставалось комочков.

Панкейки с цукини

Затем добавьте цукини и аккуратно перемешайте.

Панкейки с цукини

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Выложите пару ложек теста и жарьте панкейки до золотистого цвета с двух сторон. Примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Панкейки с цукини

Панкейки с цукини готовы, приятного вам аппетита!

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