Пара с Кубани пыталась в Симферополе сбыть наркотические средства

В Симферополе правоохранители задержали пару из Краснодарского края, подозреваемую в сбыте наркотических средств путем закладок, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

В Крыму задержали вырастивших плантацию конопли мужчин Правоохранители обратили внимание на молодого человека и его спутницу ночью. Как оказалось, не зря — при себе у пары находились наркотики. Уточняется, что женщина прятала средства в необычном месте.

«Полицейские при личном досмотре 22-летнего приезжего обнаружили в его рюкзаке 10 свертков с веществом растительного происхождения. У его 35-летней сожительницы в нижнем белье был обнаружен 21 сверток с веществом аналогичного происхождения», — рассказали в МВД.