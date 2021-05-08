Парады, салюты и концерты. Как в Крыму отметят День Победы

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 18. АиФ-Крым №18 05/05/2021

В этом году празднование Дня Победы тоже проходит с ограничениями, накладываемыми пандемией. И это заставило внести изменения в уже оглашённые планы. Хорошая новость: парады Победы всё же состоятся.

Где пройдут парады

9 мая симферопольцы смогут увидеть парад, в котором будет участвовать военная техника. Задействовать планируется более 70 единиц, среди которых будут зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С».

Как проведут День Победы в Керчи? Пройдёт военный парад и в Керчи. А вот одно из самых трогательных и величественных мероприятий — факельное шествие горожан на гору Митридат, отменено. Оно было запланировано на вечер 8 мая. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой нам было рекомендовано ограничить количество участников факельного шествия до 50 человек, — рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин. — Считаю, что допустить к участию ограниченное количество лиц неправильно по отношению ко всем жителям и гостям нашего города. В связи с этим оргкомитетом было принято сложное решение о переносе факельного шествия».