Парфюмерия и духи для элегантных женщин

Как правильно выбрать духи?

Как говорила Коко Шанель: "Духи — аксессуар, дающий знать о появлении женщины и напоминающий о ней после ухода". И действительно, духи позволяют каждой женщине проявить свою особенность, неповторимость, шарм… Именно поэтому порой так сложно подобрать свой единственный, индивидуальный запах.

Ни для кого уже не является секретом, что все ароматы подразделяются на типы в зависимости от состава аккордов, им присущих. Это — пряные, цветочные, фруктовые, шипровые, амбровые и древесные ароматы. Нередко встречаются ароматы, сочетающие в себе несколько оттенков, например, вы наверно слышали, цветочно-фруктовый или фруктово-пряный ароматы. Так же, смотрите больше про духи высокого качества, из каталога Армель на сайте — armelle-mir.ru.

Так как же правильно выбрать духи? Не нужно гнаться за каждый новым пузырьком, появляющимся на прилавке. Нужно подобрать именно "свой" запах и желательно пользоваться им постоянно, это должна быть ваша визитная карточка. Существует общепринятое мнение, что женщинам с темными волосами и смуглым типом кожи больше подходят теплые, пряные ароматы, а вот, светловолосым дамам, напротив, лучше остановить свой выбор на свежих, легких духах.

Теперь несколько советов о самом процессе выбора духов.

Во-первых, все уже наверняка знают, что правильно наносить духи нужно на места пульсации, т.е. запястья, ложбинку на шее и т.п. Однако не переусердствуйте, ни в коем не случае нельзя наносить два и более аромата на одно и то же место, так аромат никогда не раскроется и затеряется среди множества остальных.

Во-вторых, не заостряйте свое внимание сразу на трех и более запахах, лучше остановить свой выбор на одном-двух, этого для одного раза этого будет вполне достаточно.

В третьих, сразу же знакомьтесь с составом духов. Так вы гораздо лучше узнаете аромат.

Ну и наконец, в-четвертых, не покупайте первые попавшиеся духи, не прочувствовав запах до конца, лучше возьмите домой пробник, который в каждом специализированном магазине вам предоставят, и уже в комфортной обстановке вы поближе познакомитесь с ароматом и поймете, подходит он вам или нет.

Удачного выбора!