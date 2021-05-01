Парк «Федюхины высоты» открывает свой первый туристический сезон

Парк живой истории «Федюхины высоты» открывает свой первый туристический сезон. Майские праздники обещают быть здесь насыщенными: для гостей историки, реконструкторы и ремесленники подготовили самую разнообразную программу. Посетителей ждут не только экскурсии, но и масштабные представления, выставки, мастер-классы и многое другое.

1 мая – в день долгожданного начала тёплого сезона – на Федюхиных высотах с радостью приветствуют гостей. Ведь нынешнее лето для парка – первый полноценный туристический сезон. На майских выходных «Федюхи» будут работать ежедневно, а чтобы разделись эти праздничные дни с друзьями, сюда пригласили больше 50 крымских ремесленников и мастеров. Основная часть ярмарки расположилась в самом центре парка. Здесь искрятся на солнце металлические фигурки и украшения, стучат на ветру деревянные приборы и игрушки, и переливаются всеми цветами радуги декоративные сувениры.

ИНГА МАТВИЙКО, мастер точечной росписи: «Берете краску и каждый цвет наносите кисточкой по капельке. Есть специальные контуры для стекла и керамики – тоже ими расписывают. Пластинки, керамика, чашки, шкатулки, холсты на подрамниках. В принципе всё, что можно загрунтовать и расписать – всё делаем».

Рядом с расписными шкатулками и изящными чашками – столик с изделиями из натурального камня. Его хозяйка рассказывает: это не просто красивые безделушки – каждый камешек помогает своему обладателю в том или ином деле.

ВИКТОРИЯ РЫБАКОВА, дизайнер, литотерапевт: «Есть камни-защитники – бычий глаз, соколиный глаз, которые убирают негативную энергетику, которая к нам поступает. Розовый кварц – камень женской гармонии, женской защиты. Вот он необработанный. Потом есть камень денежного притяжения».

Но, конечно, главное в парке живой истории – путешествия в различные эпохи. Во время майских праздников и после здесь будут 4 экскурсионных маршрута: обзорная по трём площадкам парка, знакомство с лагерями противников времён Крымской войны, прогулка в Генуэзскую усадьбу Локо Чимбали, и изюминка парка – римский Каструм и шоу гладиаторов.

«Приятно, душевно. Мы не в первый раз здесь, любим это действо и дети наши довольны». «Замечательно, замечательно. Очень понравилось».

Звон мечей и адреналин боёв традиционно привлекает в Каструм множество гостей. Однако пеший путь сюда не близкий. Поэтому на майских праздниках на Федюхиных высотах решили попробовать новый способ передвижения.

ОЛЬГА ГЛУХОВА, PR-директор парка живой истории «Федюхины высоты»: «В эти 10 дней мы решили испытать вот какое дело. Мы установили электросамокаты, которые сейчас пользуются популярностью в городе. У нас между площадками до километра пути в горку. Дорожки у нас позволяют по ширине безопасно совмещать пешеходов и самокаты. Наплыв людей пока не такой большой, как мы надеемся, будет летом. Мы хотим посмотреть, как сработает эта история».

Нововведение в парке предусмотрели и для тех, кому просто по душе отдых на природе. В этом году на «Федюхах» оборудовали специальные площадки, где можно отдохнуть с друзьями и даже устроить пикник. Однако, несмотря на насыщенный май, на лето в парке ещё более грандиозные планы.

ОЛЬГА ГЛУХОВА, PR-директор парка живой истории «Федюхины высоты»: «Летом будут добавляться экскурсии, интересные мероприятия. У нас будут проходить и различные фестивали, шоу. Даже римляне появятся летом в большем количестве – практически целый легион. На Крымской войне у нас тоже расширяются возможности площадки. У нас планируется на июнь уже огромный фестиваль с пиротехническим шоу».

Стрельба из лука, звон мечей, путешествие в разные эпохи и просто встречи с добрыми друзьями. Всё это и многое другое ждёт гостей парка «Федюхины высоты». Первые тёплые дни севастопольцев и крымчан здесь приглашают встретить вместе: не просто искупавшись в жарких солнечных лучах, но и окунувшись в океан живой истории.

Екатерина Костенникова, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»