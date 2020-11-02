Парк Фороса от застройки вышли спасать местные жители

Форосский парк, особо охраняемая природная территория – под угрозой застройки. Об этом сообщили в редакцию «Независимого телевидения Севастополя» жители посёлка. В своём обращении, которое подписали сто человек, граждане сообщили, что в парк зашла тяжёлая строительная техника, ограничительными лентами закрыты некоторые массивы деревьев, некоторые пронумерованы – в частности, пальмы у бывшего санаторного корпуса №7. Что происходит на особо охраняемой природной территории – в Форосском парке – выясняла наша съёмочная группа.

Получив обращение жителей посёлка Форос, которые забили тревогу, увидев строительную технику в парке, редакция телеканала «НТС» 28 октября направила информационные запросы Главе Крыма Сергею Аксёнову, в Минприроды Крыма, Управление особо охраняемых природных территорий Республики, руководству санатория «Форос» и исполняющему обязанности Главы администрации Ялты Артёму Мальцеву.

Встреча с жителями посёлка Форос была намечена на 30 октября. К 11 утра у поселкового совета собрался довольно внушительный сход граждан.

ЕВДОКИЯ МАЦУКОВА, жительница посёлка Форос: «У нас нет чёткой информации: что будет с парком, будут ли нас туда пускать? Какова судьба деревьев, которые они собираются пересадить. Общественного слушания не было, и мы не знаем. Поэтому люди волнуются, люди пришли. И мы хотим знать: будут ли нас пускать в парк, будут ли дербанить парк?»

Выяснилось, что крымские власти оперативно отреагировали на информзапросы телеканала «НТС» о сложившейся ситуации. К моменту приезда съёмочной группы в поселковом совете состоялась встреча представителей Совета министров Крыма, городской и местной власти, и санатория «Форос» с делегатами от общественности. По итогам встречи жителям посёлка рассказали, что удалось выяснить и о чём договориться.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРИАДИ, депутат Ялтинского городского совета от посёлка Форос: «Ситуацию услышали. По ситуации поняли, что есть социальное напряжение.Вот только что мы вышли со встречи. Огромное спасибо, что она состоялась. Был санаторий, были представители из Симферополя».

По словам народных избранников, на встрече представителю санатория «Форос» были заданы самые главные вопросы, которые обеспокоили и местных жителей, и руководство Крыма. Людей волнует доступность территории, находящейся в собственности Республики, сохранность ценных деревьев и уникального ландшафтного парка, созданного ещё в 1834 году.

ВАСИЛИЙ СТЕЦИВ, руководитель Форосского территориального органа: «Достигнуто соглашение о том, что будет создана рабочая группа из инициативных наших граждан, руководства ООО «Парк Форос» и представителей Республики. Для того, чтобы ситуация не выходила в массовые мероприятия, и чтобы граждан можно было чётко и нормально информировать».

На встрече с представителями Совмина Крыма от санатория «Форос» присутствовал руководитель Отдела паркового хозяйства. По его информации, сейчас речь идёт о реконструкции уже существующих аварийных объектов.

ЭДУАРД БЛАЖКО, руководитель Отдела паркового хозяйства санатория «Форос»: «Седьмой корпус, потом столовую (бывшие конюшни) и футбольное поле. Это – в рамках существующих зданий будет реконструкция. Это – та информация, которой я владею на сегодняшний день. Я, как руководитель парковой службы, могу уверить, что ни одно растение не погибнет. Если застройщик будет что-то пересаживать – это всё будет проходить процедуру экологической экспертизы».

Деревья, по словам Эдуарда Блажко, пронумеровали с целью инвентаризации, по его заверениям, пересадка растений будет минимальной.

В инвестпроекте, как сообщил руководитель паркового хозяйства, обещают прописать особые условия о режиме двухлетнего наблюдения. Если за этот срок пересаженное дерево погибнет, подрядчик, выполнявший пересадку, должен будет приобрести и высадить такое же, в том же размере и возрасте.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРИАДИ, депутат Ялтинского городского совета от посёлка Форос: «Надо это контролировать обязательно! Понятно, что какая-то часть деревьев будет пересажена, но она должна быть минимальной. И люди должны это видеть и понимать».

Как сообщил депутат Григориади, на встрече выяснилось, что полной проектной документации всего объёма строительства в Форосском парке – нет. Однако Совет министров Крыма в курсе того, что же санаторий будет строить на территории ООПТ. Пресс-служба Главы Республики Крым сообщила телеканалу «НТС»:

«В настоящее время осуществляется разработка проектно-сметной документации на размещение на территории парка Детского оздоровительного комплекса «Ак-Барс». С целью исключения нанесения повреждений растительности парка, Детский оздоровительный комплекс предполагается к размещению в уже имеющихся помещениях и на спортивных площадках, свободных от насаждений, после поведения реконструкции».

АЛЕКСАНДР ГРИГОРИАДИ, депутат Ялтинского городского совета от посёлка Форос: «У меня как бы вызывало удивление, что все всё знают, что-то начали делать, а проектной документации по полному объёму нет. Ну или представитель санатория ею не владеет. Поэтому мы в этом отношении взяли паузу».

В ответе Минприроды Республики Крым на информационный запрос телеканала «НТС» сказано:

«В адрес Минприроды Крыма соответствующие материалы в отношении строительства спортивной базы «Ак-Барс» не поступали. Минприроды Крыма выдачу разрешения на строительство указанного комплекса не выдавало. В Минприроды Крыма материалы для получения государственной услуги – разрешения на удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений, с целью строительства спортивного лагеря «Ак-Барс», не поступали. Разрешение на удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений Минприроды Крыма не выдавалось».

В распоряжении жителей Фороса оказалась полная схема размещения базы «Ак-Барса» в парке. Её общая территория – около 11 гектаров, это почти половина так называемой «экспозиционной зоны» ООПТ «Форосский парк», которая сейчас открыта для прогулок и гостей санатория, и местных жителей, и приезжающих сюда на выходные севастопольцев и крымчан.

А если речь идёт о строительстве детской базы, то в таком случае предусмотрены достаточно жёсткие нормы антитеррористической защиты. Не попадут ли эти 11 гектаров в закрытую для доступа зону – вот что волновало людей. Как рассказал депутат Григориади, этот вопрос был обсуждён на встрече с руководством Крыма и представителями санатория.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРИАДИ, депутат Ялтинского городского совета от посёлка Форос: «Огораживаться будет в границах этого корпуса. Помимо этого, там есть разрушенные спортивные площадки, волейбольная и баскетбольная. Они будут восстанавливаться – так было сказано санаторием. Отдельно обсуждали доступ местных жителей на эти спортивные площадки. Это записано – мы ждём ответа».

Судя по схеме, оказавшейся в распоряжении жителей Фороса, в границах детского лагеря, кроме детского корпуса и спортивного зала, на месте аварийных сооружений планируется построить ещё две гостиницы, высотой в 6 и 8 этажей. Естественный вопрос жителей Фороса – куда пойдёт на пляж такая масса народа?

ВАСИЛИЙ СТЕЦИВ, руководитель Форосского территориального органа: «Мы услышали, что будут дополнительно строиться карты пляжа в районе пограничного поста. Чтобы не трогать эти существующие наши пляжи. Всё это записано, после этого будет проработано и мы доложим вам ситуацию уже на более широком уровне с привлечением руководителя этого предприятия».

Вопрос о количестве общедоступных пляжных карт для жителей Фороса, да и всех крымчан и севастопольцев, приезжающих в посёлок на море по выходным – достаточно острый. Поэтому он был озвучен общественностью на встрече с представителями руководства Крыма.

ЛЕСЯ НОСАЛЬ, жительница посёлка Форос: «В этом году они ограничили доступ ещё на третью карту пляжа. И также по документам у них в этом году была оформлена и четвёртая карта лечебных пляжей. Я попросила представителей Правительства Крыма установить квоту лечебных пляжей. Потому что таким образом они могут всю территорию оформить, как лечебные пляжи».

Изучая ситуацию, журналисты «НТС» обнаружили на сайте Минприроды Крыма «Проект содержания и реконструкции ООПТ «Парк-памятник садово-паркового искусства «Форосский». В приложениях к этому документу имеются карты и ведомости предполагаемой пересадки деревьев в возрасте от 10 до 100 лет. Общее количество невероятно – 1416 единиц, в том числе великовозрастные деревья можжевельника высокого, сосны сибирской и итальянской, дуб пушистый и так далее.

Руководитель паркового отдела санатория «Форос» сообщил, что принято решение не использовать этот проект.

ЭДУАРД БЛАЖКО, руководитель Отдела паркового хозяйства санатория «Форос»: «Мы проводили совещание в институте экологии и проектирования по поводу легитимности такого рода документа. И нашли ряд несоответствий. В связи с этим бюджет санатория «Форос» выделяет средства для формирования нового проекта организации территории, и проекта реконструкции и содержания, где будет чётко прописан процесс покуртинного восстановления парка».

Также Эдуард Блажко рассказал, что за последние три года санаторий вложил в содержание парка 149 миллионов рублей, в том числе и на закупку новых растений.

ЭДУАРД БЛАЖКО, руководитель Отдела паркового хозяйства санатория «Форос»: «Всё направлено на то, чтобы сохранить парк в том виде, в каком он достался от предыдущих поколений. Положение о парке-памятнике «Форос» предусматривает именно это назначение».

Но, видимо, заботиться об особо охраняемой ООПТ нужно ещё тщательней. Минприроды Крыма, после запроса телеканала «НТС» оперативно направив в парк проверку, обнаружило в районе седьмого корпуса, где начался демонтаж, нарушения. Цитата:

«Выявлено несанкционированное размещение отходов от сноса и разборки зданий в месте, непредназначенном для этих целей, выявлены следы повреждения растительности кустарниковых пород, деревьев вида магнолия и сосна (спил боковых ветвей). Также выявлено повреждение ландшафтных объектов ООПТ Парка, а именно: клумб, почвенного покрова, дорожного полотна. По визуальным признакам указанные повреждения допущены тяжелой строительной техникой, гусеничной техникой, грузовыми транспортными средствами. Также на территории выявлено расположение крупногабаритной строительной техники: экскаватор, техника для демонтажа капитальных перекрытий, три грузовых транспортных средства».

Минприроды отмечает, что данные факты указывают на возможное нарушение сразу нескольких законов России и Крыма, ответственность за это предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Главное же в этой истории то, что власть Крыма оперативно отреагировала на выступление жителей маленького посёлка Форос и взяла на контроль события, которые разворачиваются в знаменитом парке-памятнике. Телеканал «НТС», в свою очередь, также будет следить за развитием ситуации.

Елена Анисимова, Александр Устич, Алексей Теряев, «Севинформбюро», Форос.