Парк живой истории «Федюхины высоты» приглашает на экскурсии

Фото: Geo.Pro, vk.com/feduhy.park

Парк живой истории «Федюхины высоты» открылся и приглашает гостей. Прогуляться по территории без посещения исторических площадок можно бесплатно. Для желающих более тщательно вникнуть в историю Крыма и Севастополя команда парка разработала ряд интересных экскурсий: обзорную по всей территории объекта, по римской крепости, итальянской средневековой усадьбе, системе траншей и батарей времён Крымской войны.

Продолжительность – от 40 минут по полутора часов в зависимости от темы. Вот полный перечень предлагаемых экскурсий:

«Перекресток эпох»: 3 музея

Длительность: 1 час 30 минут

Стоимость: 600 рублей (взрослые), 300 рублей (дети и льготные категории).

«Крымская война: Противостояние»

Длительность: 1 час 20 минут

Стоимость: 500 рублей (взрослые), 250 рублей (дети и льготные категории).

«Крымская война: Герои Малахова кургана»

Длительность: 40 минут

Стоимость: 300 рублей (взрослые), 150 рублей (дети и льготные категории).

«Крымская война: Англичане и французы у стен Севастополя»

Длительность: 40 минут

Стоимость: 300 рублей (взрослые), 150 рублей (дети и льготные категории).

«Генуэзская усадьба XV века Локо Чимбали»

Длительность: 1 час

Стоимость: 300 рублей (взрослые), 150 рублей (дети и льготные категории).

Также по пятницам, субботам и воскресеньям на площадке, посвященной Античности, проходит шоу гладиаторов. В 12:00, 15:00 и 17:30 опытные бойцы скрещивают мечи и копья на песке арены. Билет для взрослых стоит 300 рублей, для детей от 7 лет – 200 рублей, детям до 7 лет – бесплатно.

Кроме того, работает исторический тир, где можно пострелять из оружия допороховой эпохи – луков и арбалетов. За 300 рублей можно расстрелять из лука 10 стрел или выстрелить 5 стрел из арбалета. Всем посетителям выдается защита, а опытный инструктор подскажет, как правильно прицеливаться по мишени.

Парк работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Узнать подробности можно в официальной группе «ВКонтакте», а записаться на экскурсии – по телефону +7 978 964-12-44.