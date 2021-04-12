Парк «Воробьи» — первый в РФ парк птиц, который согласно изданию журнала «Отдых в России» считается не только местом для проведения досуга и интересного времяпрепровождения для детей, но, и может заинтересовать любого взрослого. Здесь есть возможность покататься на пони или лошади, сыграть в пейнтбол, сходить на рыбалку в пруду, а в холодное время года повеселиться на тюбингах.

Открытие парка состоялось в 2005 г. Первоначально в составе были экзотические птицы и представители пернатых, которые проживают на просторах нашего государства. Но со временем их количество прибавлялось, появлялись не только новые виды птиц, но и звери. Сейчас парк – небольшая ферма, в которой собраны 2 000 птиц, а также различные виды рептилий, амфибий и зверей.

Инфраструктура

Парк птиц «Воробьи» в Калужской области включает две локации. Главной считается «Парк птиц», где можно познакомиться с экзотическими животными и домашними питомцами.

Вторая локация носит название «Парк камней». Здесь каждому посетителю предоставляется возможность разузнать массу необычных фактов и ознакомится с видами камней из разных уголков страны.

Работники активно разводят редких птиц и животных и тщательно ухаживают за ними. При возможности здесь можно купить маленьких попугаев, домашнюю птицу, молодых экзотических питомцев.

За прошедшее время развилась также структура парка. Кроме огромного пространства, которое занято под беседки, открытые и закрытые вольеры с питомцами, структура достопримечательности включает в себя ресторан «Пеликан», шашлычную, лавку с сувенирами, парковку для авто, турбазу отдыха «Иволга», базу отдыха и экологического туризма «Головинка». А также палаточный городок «Купола» и турбазу «Миг» с банными комплексами для релакса большими компаниями. Все эти туристические объекты входят в состав близлежащих окрестностей. B наличии бесплатный Wi-Fi и парковка.

Режим работы и стоимость билета

Двери парка открыты ежегодно, с утра до позднего вечера. Экзотариум, тропический мир и певчие птицы ждут в любой день, кроме понедельника. Билеты можно купить отдельно на каждую локацию. Администрация достопримечательности также предлагает оформить годовой абонемент.

Если температура на улице меньше +5 ℃, экзотических животных переводят в закрытые помещения.

Стоимость:

взрослый – 300 руб. в будние дни и 500 руб. в выходные;

льготный – 100 руб.

Дети дошкольного возраста с родителями посещают достопримечательность бесплатно. Вход в «Воробьи» с собаками и другими животными категорически запрещается.

Помимо ознакомления с животными и пернатыми, прогуливаясь по территории, можно прокатиться на катере, поучаствовать в викторинах и мастер-классах по рисованию на футболках, полюбоваться на цветущие растения и деревья, побывать на страусиной ферме, пофотографироваться с исчезающими видами птиц, приобрести авторские сувениры или заказать экскурсию по всей достопримечательности.

Как добраться

Парк располагается в п. Совхоз «Победа» в Калужской области. Попасть к достопримечательности можно на автобусе, личном авто или такси.

На общественном транспорте доехать, возможно, только с пересадкой. Со столицы к пункту назначения можно попасть на пригородном поезде до ст. Обнинское, далее на автобусе Обнинск-Папино, отправляющимся с автовокзала в 11:00, 15:00 и 17:50. Помимо этого, от ст. Балабаново есть возможность добраться на маршрутке Балабаново — совхоз.

В летнее время года и в праздники в парке очень много людей, поэтому сюда нужно приезжать заранее, чтобы не было проблем с парковочным местом.