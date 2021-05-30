Паркетные работы. Циклевка пола

Нужно быть внимательным! Истёршиеся полотна паркета меняйте на полотна из подобной же древесины!

Во время работ хорошо проветривайте помещение.

После того как произошла установка клепок можно заниматься щелями между паркетинами. Непременно уберите из щели мусор и пыль, в этом случае вам сможет помочь проволока или пылесос. При маленьких щелях можно применять специализированную паркетную шпаклевку. У меня есть партнеры, которые предлагают профессиональные паркетные работы в Москве, в том числе и циклевку деревянного пола.

Чтоб заполнить щели шпаклевкой, применяйте нож или шпатель. При затирании шпаклевки следите, чтоб она не была больше уровня паркета.

Если у вас большие щели, с ними необходимо справляться по-другому:

расширьте щель до формы прямоугольника с помощью стамески;

выполните из древесины маленькую клепку формы прямоугольника и покройте ее лаком;

вклейте готовую клепку так же, как и прочие клепки.

После того, когда все клепки поставлены, а щели замазаны, можно приступить к шлифовке. Чтоб сделать данный этап, необходимо применять специализированную шлифмашину. Разновидностей их много. К примеру, для шлифовки больших площадей можно применять шлифмашину ленточно-шлифовального типа, а для шлифовки углов подходит шлифовальная машина углового типа. Другие малодоступные места паркета нужно будет полировать вручную.

Другой этап шлифовки называют чистовым. При нем применяют шлифмашину дискового типа.

Общие советы:

Снимите все плинтуса с помощью молотка и стамески. При применении шлифмашины дискового типа нужно следить за тем, чтоб нахлест полоски не был более 3-х сантиметров. Чтоб циклевать углы, воспользуйтесь угловой шлифмашиной. Применяйте для щели шпаклевку похожего цвета. Непременно аккуратно пропылесосьте паркет после циклевания. Отделайте края паркетной поверхности клеем по периметру, лишь потом можно начинать крыть паркет лаковым слоем.

Нужно взять емкость с лаком, взболтайте ее для однородности и небольшими дозами разлейте в различных частях комнаты.

Нужно взять валик с длинной ручкой и распределите лак одинаково по всей паркетной плоскости.

Подождите до полного засыхания лака, затем можно приступить к установке плинтуса. Прежде чем устанавливать их, с помощью шпаклевки замажьте щели между полом и плинтусом.