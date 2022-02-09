«Парки и скверы» во второй раз спилили незаконный шлагбаум у ТЦ «Лаванда»

ГБУ «Парки и скверы» 9 февраля завершили работы по демонтажу ограждающих конструкций – объектов некапитального строительства, незаконно (самовольно) размещённых на земельном участке, принадлежащем городу. Речь идёт об ограждении и шлагбауме на подъезде к Торговому центру «Лаванда». 8 февраля работники «Парков и скверов» уже срезали конструкцию, но к утру 9 февраля она появилась снова.

В пресс-службе Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя сообщили, что демонтировать шлагбаум решили на основании протокола заседания профильной комиссии, которая занимается вопросами освобождения городских земель от самовольно размещённых объектов.

В Горхозе подчеркнули, что требование о демонтаже или перемещении спорного объекта были расклеены на шлагбауме и опубликованы на официальном сайте Правительства города ещё 3 декабря 2021 года.