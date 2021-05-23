Паркоматы Парконика — Автоматическая касса, которая может больше

К несчастью, способность парковаться дано не каждому. Даже водители с широким опытом могут испытывать затруднения в процессе парковки при нехватке свободного места, тем более если рядом присутствуют машины стоимостью несколько миллионов рублей. Кстати, если вас интересует паркомат, обращайтесь на сайт parkonika.com.

Такие хозяева автомобиля стремятся припарковаться где-нибудь с краю, выискивая место, где рядом отсутствуют иные машины.

И часто проникают в проблемные ситуации, когда оказывается, что за время их отсутствия в расстановке случились значительные изменения, и совсем не позитивного характера.

Опасности парковки на улице

Нередкими причинами попыток парковок, в том числе заканчивающихся поцарапанными кузовными деталями, считается неверно отрегулированные водительские сиденья и задние зеркала. В подобных вариантах обзорность на самом деле сильно страдает, и сделать передвижение в условиях ограниченности места становится очень сложной задачей. Большинство водителей осознанно идут на нарушение ПДД, ставя авто в местах, где этого делать нельзя, зато отсутствует плотный ряд прочих ТС. И часто расплачиваются за это.

Наличие помощника поможет избавится от проблемы, но абсолютно не всегда подобная возможность есть.

Иной вариант нахождения свободного пространства для постановки автомобиля – кружить по ограниченному маршруту, полагая на то, что вам улыбнётся удача. Порой подобный вариант срабатывает, но с теорией допустимости не поспоришь, нередко такие поиски затягиваются надолго. А если вы опаздываете на работу, то рассчитывать на случай и совсем непозволительно.

Ситуация осложнена тем, что ежегодно кол-во водителей, которые не имеют хороших способностей управления автомобилем, становится всё более. Как свидетельствует статистика, в столице ежегодный прирост автомобилей составляет 5-7%. По государству данный показатель вы разы меньше, по все равно это достаточно велика цифра, а если взять во внимание, что качество обучения в автошколах не улучшилось, то выходит совсем незавидная картина.

Кстати, не только в РФ – во всех больших мировых мегаполисах кол-во машин без повреждений, полученных при парковке, очень быстро уменьшается. И от подобных случаев никто не застрахован: если вы даже водитель-ас, всегда найдётся ваш антипод-неумёха, который когда нибудь поцарапает вашу машину.