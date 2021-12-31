Parosh: необычная история становления и ассортимент

Parosh и его нетривиальные предложения в Украине

В нашей стране сложилось негативное впечатление о понятии секонд-хенд. Для многих это означает необеспеченность или излишнюю экономность, однако в Европе к нему всегда было несколько иное отношение. Вещи с историей всегда ценились среди модников, а для некоторых модельеров такая одежда стала излюбленным источником вдохновения. В их числе был и Паоло Россело — известный итальянский дизайнер и журналист. Из под его пера вышло множество уникальных творений. Он мог превратить в искусство и предмет высокой моды любую вещь. Например, армейский свитер превращался в изысканный женский пуловер. И таких, казалось бы несовместимых идей было большое множество. Естественно, вскоре такой эксклюзив создал плацдарм для запуска собственного бренда. Так появился Parosh — аббревиатура из имени создателя и его пожизненной страсти — Paolo Rosello Second Hand.

Конечно, сегодня вы не встретите в коллекциях товаров со вторичного рынка, однако винтажность все еще сохранилась в стиле и материалах. Бренд тщательно подбирает ткани, чтобы добиваться сходства с первыми искусными творениями модельера не только внешне, но и по ощущениям. И в этом заключается основное отличие марки от конкурентов — она не имитирует, а по настоящему возрождает дух винтажа, при этом предлагая современный стиль, актуальный и модный. А еще в коллекциях часто чувствуется восхищение восточной культурой. Вышивка и роспись очень часто встречаются в декоре и стали одними из фирменных фишек лейбла. А ведь для современного покупателя большое значение имеет вечная актуальность фасонов и моделей, которая конечно же присутствует в P.A.R.O.S.H. Дизайнеры всегда находят новые объекты для вдохновения, и представляют миру действительно уникальные творения. Также стоит отметить, что предпочитаемая стилистика бренда сейчас особенно популярна в повседневных и праздничных образах.

Самое важное, что компания никогда не опускает мелочи на второй план. Наоборот, она подробно и с любовь прорабатывает каждую деталь, чтобы вещь выглядела и носилась безупречно.

Стоит подчеркнуть, что и со стороны универсальности и по части футуристичности, бренд преуспел и преисполнился. Действительно, в широком модельном ряду большое количество как базовых предложений, которые являются основой многих брендов уже много лет, так и флэшбеки из прошлых веков, которые изобрели себя заново благодаря особому видению креативной группы. Считаем, что лучше все увидеть своими глазами, и если фирменного бутика нет в вашем городе, не отчаивайтесь, а переходите на сайт официального представителя бренда в Украине Charisma. Здесь есть все, чем фирма радует своих клиентов.