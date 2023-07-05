Паштет из скумбрии: простой рецепт отличной намазки на бутерброды

Такой паштет прекрасно подойдет для тостов на завтрак или перекусов на протяжении дня.

Рыбный паштет пользуется ничуть не меньшей популярностью, чем куриный или свиной. Его так же можно намазывать на бутерброды, чтобы сделать быстрый и сытный перекус, добавив на ломтик хлеба огурчик или авокадо. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить вкуснейший паштет из копченой скумбрии с сыром и лимоном по рецепту из блога «Рецепты каждый день». Приготовление займет совсем немного времени, а паштет непременно понравится всем, кого вы угостите.

Рыбный паштет из скумбрии с сыром и лимоном

Ингредиенты:

копченая скумбрия – 250 гр;

лимон – 1 шт;

крем-сыр – 180 гр;

сливочный хрен — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Скумбрию тщательно очистить от кожуры и костей, порезать на куски и сложить в блендер. С лимона с помощью мелкой терки снять цедру, стараясь не зацепить светлую часть, из мякоти лимона выжать сок и удалить косточки.

В блендере рыбу вместе с лимонным соком, цедрой, сыром и сливочным хреном измельчить до пастообразной массы. При желании в паштет можно добавить каперсы и специи по вкусу.

Хранить паштет лучше в холодильнике в герметично закрытом контейнере.

Ранее Фокус писал, как приготовить скумбрию в горчичном соусе.