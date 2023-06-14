Паштет, тушеные в сметане и по-корейски: то рецепты чесночных стрелок, которые так смакуют

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Чесноковые стрелки – ингредиент, который трудно назвать популярным. А зря – блюда из него всегда особенные.

В приготовлении чесночных стрелок нет ничего тяжелого, с ними справится даже новичок. Вот несколько простых рецептов, которые позволят внести что-нибудь новое в повседневное меню.

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Чеснок стрелки в сметане

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Просто и вкусно / Фото Їсти

Ингредиенты:
– 300 грамм чесночных стрелок;
– 200 миллилитров сметаны;
– 1 столовая ложка муки;
– соль, перец по вкусу;
– зелень по вкусу;
– масло для жарки.

Приготовление:

  • Тщательно промойте чесночные стрелки и нарежьте куски по 3 – 4 сантиметра.
  • Разогрейте сковороду на среднем огне, влейте туда масло для жарки. Выложите стрелки и тушите под крышкой 15 минут, пока они не размякнут. Иногда помешивайте.
  • Добавьте специи по вкусу.
  • Всыпьте муку и перемешайте, чтобы она распределилась равномерно.
  • Влейте сметану и доведите все до кипения и загустения.
  • Всыпьте иссеченную зелень, снова перемешайте и тушите еще минут 5 – 7 и выключите огонь.
  • Подавайте стрелки с любимым гарниром и мясом на гриле.

Паштет из сала и чесночных стрелок

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 грамм стрелок чеснока;
– 1 килограмм соленого сала;
– соль, перец по вкусу;
– укроп и петрушка по вкусу.

Приготовление:

  • Чеснок стрелки помойте и нарежьте на произвольные куски.
  • Пропустите сало и стрелки чеснока через мясорубку.
  • Нашинкуйте мелко зелень.
  • Добавьте в паштет специи и зелень и все перемешайте.

Чесноковые стрелки по-корейски

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 грамм чесночных стрелок;
– 1 перец красный острый;
– 1 морковь;
– 50 миллилитров соуса соевого;
– 1 столовая ложка уксуса рисового;
– 8 гвоздик;
– 1 чайная ложка кориандра молотого;
– кунжут, соль и перец по вкусу;
– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

  • Вымойте и мелко нарежьте красный перец.
  • Смешайте перец со специями.
  • Чеснок стрелки помойте и нарежьте на полоски.
  • Моркву натріть на терці на спеції терці для приготування страв «по-корейськи».
  • Разогрейте сковороду и влейте туда масло, обмажьте сначала перец, затем добавьте морковь.
  • В конце вкиньте туда чесночные стрелки и еще тушите 5 минут до готовности.
  • Добавьте остальные ингредиенты: соевый соус, рисовый уксус и кунжут.
  • Перемешайте и оставьте на огне еще две минуты.
  • Подавать можно горячими и прохладными.

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