Рецепты Паштет, тушеные в сметане и по-корейски: то рецепты чесночных стрелок, которые так смакуют По Admin - 14 июня, 2023 0 27 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чесноковые стрелки – ингредиент, который трудно назвать популярным. А зря – блюда из него всегда особенные. В приготовлении чесночных стрелок нет ничего тяжелого, с ними справится даже новичок. Вот несколько простых рецептов, которые позволят внести что-нибудь новое в повседневное меню. Не пропустите Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт Чеснок стрелки в сметане Время: 30 минут Порций: 2 Просто и вкусно / Фото Їсти Ингредиенты: – 300 грамм чесночных стрелок; – 200 миллилитров сметаны; – 1 столовая ложка муки; – соль, перец по вкусу; – зелень по вкусу; – масло для жарки. Приготовление: Тщательно промойте чесночные стрелки и нарежьте куски по 3 – 4 сантиметра. Разогрейте сковороду на среднем огне, влейте туда масло для жарки. Выложите стрелки и тушите под крышкой 15 минут, пока они не размякнут. Иногда помешивайте. Добавьте специи по вкусу. Всыпьте муку и перемешайте, чтобы она распределилась равномерно. Влейте сметану и доведите все до кипения и загустения. Всыпьте иссеченную зелень, снова перемешайте и тушите еще минут 5 – 7 и выключите огонь. Подавайте стрелки с любимым гарниром и мясом на гриле. Паштет из сала и чесночных стрелок Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 500 грамм стрелок чеснока; – 1 килограмм соленого сала; – соль, перец по вкусу; – укроп и петрушка по вкусу. Приготовление: Чеснок стрелки помойте и нарежьте на произвольные куски. Пропустите сало и стрелки чеснока через мясорубку. Нашинкуйте мелко зелень. Добавьте в паштет специи и зелень и все перемешайте. Чесноковые стрелки по-корейски Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 500 грамм чесночных стрелок; – 1 перец красный острый; – 1 морковь; – 50 миллилитров соуса соевого; – 1 столовая ложка уксуса рисового; – 8 гвоздик; – 1 чайная ложка кориандра молотого; – кунжут, соль и перец по вкусу; – 2 столовых ложки масла. Приготовление: Вымойте и мелко нарежьте красный перец. Смешайте перец со специями. Чеснок стрелки помойте и нарежьте на полоски. Моркву натріть на терці на спеції терці для приготування страв «по-корейськи». Разогрейте сковороду и влейте туда масло, обмажьте сначала перец, затем добавьте морковь. В конце вкиньте туда чесночные стрелки и еще тушите 5 минут до готовности. Добавьте остальные ингредиенты: соевый соус, рисовый уксус и кунжут. Перемешайте и оставьте на огне еще две минуты. Подавать можно горячими и прохладными. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовКлубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечкиУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьБольше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молока