Пассажиропоток аэропорта Симферополь с начала года вырос на 48%

Международный аэропорт «Симферополь» за 11 месяцев 2021 года обслужил 6,6 млн человек и более 42 тыс. регулярных пассажирских рейсов на прилет и вылет, передает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт Симферополь стал лучшим в РФ в области транспортной безопасности «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток увеличился на 2,16 млн человек (48%), а авиатрафик — на 12,6 тыс. рейсов (43%)», — уточнили в сообщении.

В прошедший период самый высокий пассажиропоток традиционно наблюдался летом, когда ежемесячно обслуживалось свыше 1 млн человек. В августе установлен исторический максимум по числу принятых и отправленных пассажиров за месяц — 1 млн 264 тыс. человек, и за сутки — 45 625 человек. Количество обслуживаемых регулярных рейсов в августе достигало 268 в день на прилет и вылет.