Пассажиропоток аэропорта «Симферополь» в мае вырос в 15 раз

Аэропорт «Симферополь» впервые в современной истории обслужил свыше полумиллиона пассажиров в течение мая, передает пресс-служба воздушной гавани.

География полетов в Крым увеличилась до рекордного 61 направления С учетом продаж билетов и количества заявленных авиакомпаниями рейсов в последний день мая, в этом месяце пассажиропоток составит около 560 тыс. человек. В сравнении с маем 2020 года трафик вырос в 15 раз или на 1500%.

«Суточный пассажиропоток в третьем месяце весны достигал максимума 30 мая, когда аэропорт обслужил 28 888 человек. В этот же день принято и отправлено 204 регулярных рейса», — уточняется в сообщении.