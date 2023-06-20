Описание приготовления:

Для приготовления пасты "Болоньезе" в домашних условиях можете использовать как свежие помидоры, так и в соку. Летом можно добавить в соус свежий базилик и орегано, с ними соус станет еще вкуснее и ароматнее.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Макароны / Фарш

Блюдо: Горячие блюда / Паста

География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Фарш свино-говяжий 400 Грамм

Спагетти 200 Грамм

Лук 1 Штука

Помидор 300 Грамм

Орегано (сушеный) 1/2 Чайных ложки

Базилик (сушеный) 1/2 Чайных ложки

Пармезан тертый 50 Грамм

Масло растительное 2 Ст. ложки

Вино красное сухое 50 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

202 ккал

Калорийность

10 г

Белки

11 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паста "Болоньезе" с вином»

Подготовьте все ингредиенты. Лук почистите, помойте вместе с помидорами, обсушите насухо.

На растительном масле обжарьте нарезанный мелким кубиком репчатый лук.

Добавьте фарш в сковороду. Разбивайте комочки деревянной лопаткой, тушите фарш минут 10.

Помидоры разрежьте на четвертинки, натрите мякоть на терке, кожуру выбросьте. Переложите томатное пюре в сковороду, влейте вино, тушите на тихом огне еще минут 10. Часто вместо свежих помидоров используют помидоры в соку.

Всыпьте сушеные травы, добавьте соль и перец по вкусу.

Параллельно отварите спагетти согласно инструкции.

Переложите спагетти в соус болоньезе, перемешайте все аккуратно.

Готовое блюдо разложите по тарелкам, щедро присыпьте тертым пармезаном и сразу же подавайте к столу. Приятного аппетита!