Описание приготовления:
Для приготовления пасты "Болоньезе" в домашних условиях можете использовать как свежие помидоры, так и в соку. Летом можно добавить в соус свежий базилик и орегано, с ними соус станет еще вкуснее и ароматнее.
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Макароны / Фарш
Блюдо: Горячие блюда / Паста
География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Фарш свино-говяжий 400 Грамм
- Спагетти 200 Грамм
- Лук 1 Штука
- Помидор 300 Грамм
- Орегано (сушеный) 1/2 Чайных ложки
- Базилик (сушеный) 1/2 Чайных ложки
- Пармезан тертый 50 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Вино красное сухое 50 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
202 ккал
Калорийность
10 г
Белки
11 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паста "Болоньезе" с вином»
Подготовьте все ингредиенты. Лук почистите, помойте вместе с помидорами, обсушите насухо.
На растительном масле обжарьте нарезанный мелким кубиком репчатый лук.
Добавьте фарш в сковороду. Разбивайте комочки деревянной лопаткой, тушите фарш минут 10.
Помидоры разрежьте на четвертинки, натрите мякоть на терке, кожуру выбросьте. Переложите томатное пюре в сковороду, влейте вино, тушите на тихом огне еще минут 10. Часто вместо свежих помидоров используют помидоры в соку.
Всыпьте сушеные травы, добавьте соль и перец по вкусу.
Параллельно отварите спагетти согласно инструкции.
Переложите спагетти в соус болоньезе, перемешайте все аккуратно.
Готовое блюдо разложите по тарелкам, щедро присыпьте тертым пармезаном и сразу же подавайте к столу. Приятного аппетита!