Паста болоньезе – это невероятно вкусное и сытное блюдо итальянской кухни, которое каждый желающий сможет повторить в домашних условиях. Это несложное в исполнении угощение. Убедитесь сами с помощью проверенной кулинарной подборки из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Классическая паста болоньезе с фаршем на сковороде
Классическая паста болоньезе с фаршем на сковороде – это аппетитное и вкусное блюдо, которое точно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте интересную пасту к обеду или ужину. Ваши близкие по достоинству оценят яркую кулинарную идею с итальянскими нотками.
Ингредиенты –+4 порц.
- Фарш мясной ⅔ кг
- Лук репчатый 1 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Масло оливковое 2 ст.л.
- Перец болгарский 2 шт.
- Помидоры в собственном соку ½ кг
- Спагетти 250 гр.
- Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
- Орегано по вкусу
- Базилик свежий по вкусу
- Петрушка по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 50 мин.
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Паста болоньезе легко готовится в домашних условиях. Мелко рубим репчатый лук и чеснок.
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Обжариваем лук с чесноком на оливковом масле до легкого румянца.
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Выкладываем в сковороду мясной фарш. Перемешиваем и готовим около 10 минут.
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Дополняем фарш измельченным болгарским перцем. Жарим около 5 минут.
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Выкладываем в сковороду измельченные помидоры в собственном соку. Добавляем соль и специи. Перемешиваем и томим около 20 минут.
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Отвариваем спагетти до готовности.
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Отбрасываем их на дуршлаг и даем стечь воде.
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Выкладываем макаронные изделия в мясной соус. Перемешиваем.
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Классическая паста болоньезе с фаршем на сковороде готова. Подавайте к столу, дополнив тертым сыром и зеленью.
Спагетти болоньезе с фаршем и томатной пастой
Спагетти болоньезе с фаршем и томатной пастой ярко разнообразят ваше домашнее меню и порадуют родных. Блюдо в лучших итальянских традициях порадует аппетитным внешним видом, питательными свойствами и насыщенным вкусом. Обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт!
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 0,5 кг.
- Спагетти – 200 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Соус соевый – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мелко разделываем репчатый лук.
Шаг 2. Обжариваем его на растительном масле до прозрачности.
Шаг 3. Мясной фарш дополнительно рубим ножом.
Шаг 4. Выкладываем фарш к луку, перемешиваем и жарим до готовности.
Шаг 5. Добавляем сюда томатную пасту. Перемешиваем.
Шаг 6. Мелким кубиком режем помидоры.
Шаг 7. Вмешиваем их в фарш. Готовим около 5 минут и убираем с плиты.
Шаг 8. До готовности отвариваем спагетти и соединяем их с мясным соусом.
Шаг 9. Спагетти болоньезе с фаршем и томатной пастой готовы. Подавайте к столу!
Макароны болоньезе с куриным фаршем
Макароны болоньезе с куриным фаршем порадуют вас насыщенным вкусом и аппетитными свойствами. Перед таким угощением никто не сможет устоять, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 0,3 кг.
- Макароны – 250 гр.
- Лук-шалот – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Масло оливковое – 1/3 ст.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лист лавровый – по вкусу.
- Базилик сушеный – по вкусу.
- Петрушка сушеная – по вкусу.
- Вино белое сухое – ½ ст.
- Томаты консервированные – 240 гр.
- Сыр – для подачи.
- Зелень – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мелко рубим репчатый лук.
Шаг 2. Обжариваем его с измельченным чесноком до румянца.
Шаг 3. Выкладываем к овощам куриный фарш. Перемешиваем и жарим до готовности фарша.
Шаг 4. Добавляем соль и специи, выливаем вино. Томим до испарения жидкости.
Шаг 5. Подготовим банку с консервированными помидорами.
Шаг 6. Выкладываем томаты к фаршу и перемешиваем. Тушим около часа на слабом огне.
Шаг 7. Отвариваем макароны за 10-15 минут до готовности соуса.
Шаг 8. Выключаем мясную заготовку.
Шаг 9. Перемешиваем ее с макаронами.
Шаг 10. Макароны болоньезе с куриным фаршем готовы. Подавайте к столу, дополнив зеленью и тертым сыром.
Как приготовить пасту болоньезе с помидорами
Как приготовить пасту болоньезе с помидорами, вы узнаете из нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями и подробным описанием. Порадуйте себя и близких аппетитным кулинарным решением с нотками традиционной итальянской кухни. Угощение выйдет сытным и насыщенным по вкусу.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 250 гр.
- Спагетти – 250 гр.
- Помидоры – 2 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Масло оливковое – для жарки.
- Мука – 0,5 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Базилик сушеный – 0,5 ч.л.
- Петрушка сушеная – 0,5 ч.л.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сыр твердый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отвариваем спагетти до готовности.
Шаг 2. Мелко рубим репчатый лук и обжариваем его на оливковом масле до мягкости.
Шаг 3. Выкладываем к луку мясной фарш, перемешиваем и солим по вкусу. Томим до готовности фарша.
Шаг 4. Натираем помидоры на терке. Кожицу удаляем.
Шаг 5. Вымешиваем смесь из помидоров со специями и столовой ложкой томатной пасты.
Шаг 6. В небольшом количестве воды разводим муку.
Шаг 7. Соединяем муку с томатной массой.
Шаг 8. Переливаем ее в фарш, томим пару минут.
Шаг 9. Добавляем измельченный чеснок и еще через пару минут выключаем огонь. Соединяем пасту с соусом и посыпаем тертым сыром.
Шаг 10. Теперь вы знаете, как приготовить пасту болоньезе с помидорами. Берите на заметку!
Паста болоньезе с грибами
Паста болоньезе с грибами – это невероятно вкусное, питательное и яркое блюдо для вашего домашнего стола или особого ужина. Порадуйте себя и родных аппетитным угощением итальянской кухни. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 500 гр.
- Спагетти – 200 гр.
- Вода – 2 л.
- Грибы шампиньоны – 6 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Петрушка – 50 гр.
- Базилик – 10 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Сыр – 150 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.
Шаг 2. Грибы режем тонкими пластинками. Слегка обжариваем их в сковороде на растительном масле и дополняем фаршем.
Шаг 3. Жарим около 5 минут, дополняем измельченными луком и морковью. Спустя 3-4 минуты добавляем чеснок, измельченные томаты и зелень. Дополняем солью, сахаром. Перемешиваем, томим до кипения и готовим еще пару минут.
Шаг 4. Отвариваем до готовности пасту.
Шаг 5. Отбрасываем макаронные изделия на дуршлаг.
Шаг 6. Для подачи натираем сыр на мелкой терке.
Шаг 7. Паста болоньезе с грибами готова. Подавайте к столу, посыпав тертым сыром.
Спагетти болоньезе в мультиварке
Спагетти болоньезе в мультиварке – это вкусный и несложный в исполнении вариант знаменитого итальянского блюда. Ваши родные не смогут устоять перед аппетитным видом готового угощения. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 0,3 кг.
- Лук репчатый – 600 гр.
- Спагетти – 400 гр.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Помидоры – 2 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – для подачи.
- Вода – 2 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сперва отвариваем спагетти в литре воды. Кипятим воду в режиме «суп», а варим макаронные изделия, посолив и поперчив, уже в режиме «паста» 10 минут. Отбрасываем на дуршлаг.
Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.
Шаг 3. Для подачи натираем сыр на мелкой терке.
Шаг 4. Очищаем помидоры от кожуры и мелко нарезаем их. Для очистки плоды предварительно ошпариваем.
Шаг 5. В чашу мультиварки выливаем масло, отправляем лук, продавленный чеснок. Жарим три минуты в режиме «выпечка». Добавляем помидоры и томатную пасту. Перемешиваем и готовим еще 5 минут.
Шаг 6. Выкладываем к овощам фарш. Солим, перчим и готовим 10 минут.
Шаг 7. Выливаем литр воды и готовим под крышкой до окончания режима выпечка, который обычно длится 40 минут.
Шаг 8. Спагетти болоньезе в мультиварке готовы. Подавайте к столу, дополнив тертым сыром и украсив зеленью.
Запеченные спагетти «Болоньезе» в духовке
Запеченные спагетти «Болоньезе» в духовке – это оригинальный способ приготовления популярного итальянского блюда. Такое угощение порадует своим насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 350 гр.
- Спагетти – 300 гр.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Грибы шампиньоны – 6 шт.
- Лук-шалот – 2 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная – 60 гр.
- Сыр пармезан – 100 гр.
- Помидоры консервированные – 300 гр.
- Сахар – 2 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Орегано сушеный – 1 ч.л.
- Базилик – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Предварительно отвариваем спагетти.
Шаг 2. На растительном масле обжариваем измельченные грибы, лук, чеснок и морковь. Дополняем их кубиками помидоров. Солим и перчим.
Шаг 3. Выливаем смесь из томатной пасты и консервированных томатов. Тушим на слабом огне 10 минут.
Шаг 4. В отдельной сковороде обжариваем фарш с солью и перцем.
Шаг 5. В фарш переливаем овощной соус. Добавляем специи, сахар и базилик. Кипятим заготовку.
Шаг 6. В форму для запекания кладем спагетти и мясной соус. Посыпаем тертым сыром и запекаем 7 минут при температуре 160 градусов.
Шаг 7. Запеченные спагетти «Болоньезе» в духовке готовы. Подавайте яркое блюдо к столу!
Паста болоньезе с вином
Паста болоньезе с вином порадует вас насыщенным вкусом, ароматом и яркой подачей. Такое блюдо идеально подойдет для особого ужина и ярко разнообразит домашнее меню. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 0,5 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Вино красное сухое – 100 мл.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Базилик – по вкусу.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Спагетти – 300 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Зелень – для декора.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко режем его ножом. Морковь натираем на терке.
Шаг 2. Выкладываем овощи в сковороду с растительным маслом.
Шаг 3. Солим по вкусу и томим до мягкости.
Шаг 4. Сюда же выкладываем мясной фарш, перемешиваем.
Шаг 5. Обжариваем до готовности фарша.
Шаг 6. Выливаем красное сухое вино.
Шаг 7. Перемешиваем и томим под крышкой 5 минут.
Шаг 8. Отправляем в заготовку измельченный чеснок.
Шаг 9. Перемешиваем и томим еще пару минут.
Шаг 10. Выкладываем томатную пасту.
Шаг 11. Солим и перчим по вкусу. Добавляем лавровые листки и вливаем немного кипятка.
Шаг 12. Перемешиваем содержимое. Уменьшаем огонь.
Шаг 13. Томим заготовку 20 минут.
Шаг 14. До готовности отвариваем спагетти и откидываем на дуршлаг.
Шаг 15. Паста болоньезе с вином готова. Раскладывайте по порционным тарелкам, украшайте зеленью и подавайте к столу!
Спагетти Болоньезе с сыром
Спагетти Болоньезе с сыром получаются удивительно сочными, аппетитными и насыщенными по вкусу. Приготовить такое блюдо в домашних условиях сможет каждый. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 0,6 кг.
- Помидоры в собственном соку – 0,5 кг.
- Спагетти – 250 гр.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Масло оливковое – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Орегано – по вкусу.
- Базилик – по вкусу.
- Петрушка – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Мелкими кубиками режем болгарские перцы, репчатый лук и зубчики чеснока.
Шаг 3. С помощью блендера измельчаем помидоры в собственном соку.
Шаг 4. На оливковом масле обжариваем лук с чесноком до прозрачности и получения яркого аромата. Выкладываем сюда фарш, перемешиваем и жарим около 10 минут.
Шаг 5. Добавляем кубики болгарского перца. Снова перемешиваем и жарим еще 5 минут.
Шаг 6. Выкладываем сюда массу из томатов. Солим, перчим, дополняем ароматными специями и томим на медленном огне 20 минут.
Шаг 7. В это время отвариваем спагетти до готовности и отбрасываем их на дуршлаг.
Шаг 8. Твердый сыр натираем на средней или мелкой терке.
Шаг 9. На порционные тарелки кладем спагетти, мясную заготовку и посыпаем все это сыром. Спагетти Болоньезе с сыром готовы!
Паста болоньезе с индейкой
Паста болоньезе с индейкой – это аппетитное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Такое блюдо порадует вас ярким вкусом, привлекательным видом и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Фарш индюшачий – 0,5 кг.
- Паста – 250 гр.
- Сельдерей черешковый – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Томаты вяленые – 30 гр.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Вода – 250 мл.
- Молоко – 250 мл.
- Соль – 1,5 ч.л.
- Перец черный молотый – 1 ч.л.
- Сыр пармезан – 50 гр.
- Тимьян сушеный – 1 ч.л.
- Орегано сушеный – 1 ч.л.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Мелкими кубиками измельчаем сельдерей, морковь, лук, чеснок и болгарский перец.
Шаг 3. Овощи обжариваем на растительном масле около 3-5 минут.
Шаг 4. Выкладываем сюда фарш индейки. Жарим еще 5 минут, помешивая. Добавляем соль, специи и измельченные вяленые томаты.
Шаг 5. Кладем томатную пасту, выливаем воду и молоко. Накрываем крышкой и томим 30 минут на слабом огне.
Шаг 6. Отвариваем пасту до готовности, отбрасываем на дуршлаг.
Шаг 7. Выкладываем пасту в мясной соус, посыпаем тертым сыром.
Шаг 8. Паста болоньезе с индейкой готова. Угощайтесь!