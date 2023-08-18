Паста болоньезе – это невероятно вкусное и сытное блюдо итальянской кухни, которое каждый желающий сможет повторить в домашних условиях. Это несложное в исполнении угощение. Убедитесь сами с помощью проверенной кулинарной подборки из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классическая паста болоньезе с фаршем на сковороде

Классическая паста болоньезе с фаршем на сковороде – это аппетитное и вкусное блюдо, которое точно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте интересную пасту к обеду или ужину. Ваши близкие по достоинству оценят яркую кулинарную идею с итальянскими нотками.

Ингредиенты –+4 порц.

Фарш мясной ⅔ кг

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 2 зуб.

Масло оливковое 2 ст.л.

Перец болгарский 2 шт.

Помидоры в собственном соку ½ кг

Спагетти 250 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Орегано по вкусу

Базилик свежий по вкусу

Петрушка по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 50 мин.

Паста болоньезе легко готовится в домашних условиях. Мелко рубим репчатый лук и чеснок. Обжариваем лук с чесноком на оливковом масле до легкого румянца. Выкладываем в сковороду мясной фарш. Перемешиваем и готовим около 10 минут. Дополняем фарш измельченным болгарским перцем. Жарим около 5 минут. Выкладываем в сковороду измельченные помидоры в собственном соку. Добавляем соль и специи. Перемешиваем и томим около 20 минут. Отвариваем спагетти до готовности. Отбрасываем их на дуршлаг и даем стечь воде. Выкладываем макаронные изделия в мясной соус. Перемешиваем. Классическая паста болоньезе с фаршем на сковороде готова. Подавайте к столу, дополнив тертым сыром и зеленью.

Спагетти болоньезе с фаршем и томатной пастой

Спагетти болоньезе с фаршем и томатной пастой ярко разнообразят ваше домашнее меню и порадуют родных. Блюдо в лучших итальянских традициях порадует аппетитным внешним видом, питательными свойствами и насыщенным вкусом. Обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 0,5 кг.

Спагетти – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соус соевый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко разделываем репчатый лук.

Шаг 2. Обжариваем его на растительном масле до прозрачности.

Шаг 3. Мясной фарш дополнительно рубим ножом.

Шаг 4. Выкладываем фарш к луку, перемешиваем и жарим до готовности.

Шаг 5. Добавляем сюда томатную пасту. Перемешиваем.

Шаг 6. Мелким кубиком режем помидоры.

Шаг 7. Вмешиваем их в фарш. Готовим около 5 минут и убираем с плиты.

Шаг 8. До готовности отвариваем спагетти и соединяем их с мясным соусом.

Шаг 9. Спагетти болоньезе с фаршем и томатной пастой готовы. Подавайте к столу!

Макароны болоньезе с куриным фаршем

Макароны болоньезе с куриным фаршем порадуют вас насыщенным вкусом и аппетитными свойствами. Перед таким угощением никто не сможет устоять, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный – 0,3 кг.

Макароны – 250 гр.

Лук-шалот – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло оливковое – 1/3 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – по вкусу.

Базилик сушеный – по вкусу.

Петрушка сушеная – по вкусу.

Вино белое сухое – ½ ст.

Томаты консервированные – 240 гр.

Сыр – для подачи.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим репчатый лук.

Шаг 2. Обжариваем его с измельченным чесноком до румянца.

Шаг 3. Выкладываем к овощам куриный фарш. Перемешиваем и жарим до готовности фарша.

Шаг 4. Добавляем соль и специи, выливаем вино. Томим до испарения жидкости.

Шаг 5. Подготовим банку с консервированными помидорами.

Шаг 6. Выкладываем томаты к фаршу и перемешиваем. Тушим около часа на слабом огне.

Шаг 7. Отвариваем макароны за 10-15 минут до готовности соуса.

Шаг 8. Выключаем мясную заготовку.

Шаг 9. Перемешиваем ее с макаронами.

Шаг 10. Макароны болоньезе с куриным фаршем готовы. Подавайте к столу, дополнив зеленью и тертым сыром.

Как приготовить пасту болоньезе с помидорами

Как приготовить пасту болоньезе с помидорами, вы узнаете из нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями и подробным описанием. Порадуйте себя и близких аппетитным кулинарным решением с нотками традиционной итальянской кухни. Угощение выйдет сытным и насыщенным по вкусу.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 250 гр.

Спагетти – 250 гр.

Помидоры – 2 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло оливковое – для жарки.

Мука – 0,5 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Базилик сушеный – 0,5 ч.л.

Петрушка сушеная – 0,5 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр твердый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем спагетти до готовности.

Шаг 2. Мелко рубим репчатый лук и обжариваем его на оливковом масле до мягкости.

Шаг 3. Выкладываем к луку мясной фарш, перемешиваем и солим по вкусу. Томим до готовности фарша.

Шаг 4. Натираем помидоры на терке. Кожицу удаляем.

Шаг 5. Вымешиваем смесь из помидоров со специями и столовой ложкой томатной пасты.

Шаг 6. В небольшом количестве воды разводим муку.

Шаг 7. Соединяем муку с томатной массой.

Шаг 8. Переливаем ее в фарш, томим пару минут.

Шаг 9. Добавляем измельченный чеснок и еще через пару минут выключаем огонь. Соединяем пасту с соусом и посыпаем тертым сыром.

Шаг 10. Теперь вы знаете, как приготовить пасту болоньезе с помидорами. Берите на заметку!

Паста болоньезе с грибами

Паста болоньезе с грибами – это невероятно вкусное, питательное и яркое блюдо для вашего домашнего стола или особого ужина. Порадуйте себя и родных аппетитным угощением итальянской кухни. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Спагетти – 200 гр.

Вода – 2 л.

Грибы шампиньоны – 6 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 4 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Петрушка – 50 гр.

Базилик – 10 гр.

Масло растительное – для жарки.

Сыр – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. Грибы режем тонкими пластинками. Слегка обжариваем их в сковороде на растительном масле и дополняем фаршем.

Шаг 3. Жарим около 5 минут, дополняем измельченными луком и морковью. Спустя 3-4 минуты добавляем чеснок, измельченные томаты и зелень. Дополняем солью, сахаром. Перемешиваем, томим до кипения и готовим еще пару минут.

Шаг 4. Отвариваем до готовности пасту.

Шаг 5. Отбрасываем макаронные изделия на дуршлаг.

Шаг 6. Для подачи натираем сыр на мелкой терке.

Шаг 7. Паста болоньезе с грибами готова. Подавайте к столу, посыпав тертым сыром.

Спагетти болоньезе в мультиварке

Спагетти болоньезе в мультиварке – это вкусный и несложный в исполнении вариант знаменитого итальянского блюда. Ваши родные не смогут устоять перед аппетитным видом готового угощения. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 0,3 кг.

Лук репчатый – 600 гр.

Спагетти – 400 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Помидоры – 2 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва отвариваем спагетти в литре воды. Кипятим воду в режиме «суп», а варим макаронные изделия, посолив и поперчив, уже в режиме «паста» 10 минут. Отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 3. Для подачи натираем сыр на мелкой терке.

Шаг 4. Очищаем помидоры от кожуры и мелко нарезаем их. Для очистки плоды предварительно ошпариваем.

Шаг 5. В чашу мультиварки выливаем масло, отправляем лук, продавленный чеснок. Жарим три минуты в режиме «выпечка». Добавляем помидоры и томатную пасту. Перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Шаг 6. Выкладываем к овощам фарш. Солим, перчим и готовим 10 минут.

Шаг 7. Выливаем литр воды и готовим под крышкой до окончания режима выпечка, который обычно длится 40 минут.

Шаг 8. Спагетти болоньезе в мультиварке готовы. Подавайте к столу, дополнив тертым сыром и украсив зеленью.

Запеченные спагетти «Болоньезе» в духовке

Запеченные спагетти «Болоньезе» в духовке – это оригинальный способ приготовления популярного итальянского блюда. Такое угощение порадует своим насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 350 гр.

Спагетти – 300 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Грибы шампиньоны – 6 шт.

Лук-шалот – 2 шт.

Помидоры – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 60 гр.

Сыр пармезан – 100 гр.

Помидоры консервированные – 300 гр.

Сахар – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Орегано сушеный – 1 ч.л.

Базилик – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отвариваем спагетти.

Шаг 2. На растительном масле обжариваем измельченные грибы, лук, чеснок и морковь. Дополняем их кубиками помидоров. Солим и перчим.

Шаг 3. Выливаем смесь из томатной пасты и консервированных томатов. Тушим на слабом огне 10 минут.

Шаг 4. В отдельной сковороде обжариваем фарш с солью и перцем.

Шаг 5. В фарш переливаем овощной соус. Добавляем специи, сахар и базилик. Кипятим заготовку.

Шаг 6. В форму для запекания кладем спагетти и мясной соус. Посыпаем тертым сыром и запекаем 7 минут при температуре 160 градусов.

Шаг 7. Запеченные спагетти «Болоньезе» в духовке готовы. Подавайте яркое блюдо к столу!

Паста болоньезе с вином

Паста болоньезе с вином порадует вас насыщенным вкусом, ароматом и яркой подачей. Такое блюдо идеально подойдет для особого ужина и ярко разнообразит домашнее меню. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вино красное сухое – 100 мл.

Чеснок – 4 зубчика.

Базилик – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Спагетти – 300 гр.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко режем его ножом. Морковь натираем на терке.

Шаг 2. Выкладываем овощи в сковороду с растительным маслом.

Шаг 3. Солим по вкусу и томим до мягкости.

Шаг 4. Сюда же выкладываем мясной фарш, перемешиваем.

Шаг 5. Обжариваем до готовности фарша.

Шаг 6. Выливаем красное сухое вино.

Шаг 7. Перемешиваем и томим под крышкой 5 минут.

Шаг 8. Отправляем в заготовку измельченный чеснок.

Шаг 9. Перемешиваем и томим еще пару минут.

Шаг 10. Выкладываем томатную пасту.

Шаг 11. Солим и перчим по вкусу. Добавляем лавровые листки и вливаем немного кипятка.

Шаг 12. Перемешиваем содержимое. Уменьшаем огонь.

Шаг 13. Томим заготовку 20 минут.

Шаг 14. До готовности отвариваем спагетти и откидываем на дуршлаг.

Шаг 15. Паста болоньезе с вином готова. Раскладывайте по порционным тарелкам, украшайте зеленью и подавайте к столу!

Спагетти Болоньезе с сыром

Спагетти Болоньезе с сыром получаются удивительно сочными, аппетитными и насыщенными по вкусу. Приготовить такое блюдо в домашних условиях сможет каждый. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 0,6 кг.

Помидоры в собственном соку – 0,5 кг.

Спагетти – 250 гр.

Перец болгарский – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Сыр твердый – 100 гр.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Орегано – по вкусу.

Базилик – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мелкими кубиками режем болгарские перцы, репчатый лук и зубчики чеснока.

Шаг 3. С помощью блендера измельчаем помидоры в собственном соку.

Шаг 4. На оливковом масле обжариваем лук с чесноком до прозрачности и получения яркого аромата. Выкладываем сюда фарш, перемешиваем и жарим около 10 минут.

Шаг 5. Добавляем кубики болгарского перца. Снова перемешиваем и жарим еще 5 минут.

Шаг 6. Выкладываем сюда массу из томатов. Солим, перчим, дополняем ароматными специями и томим на медленном огне 20 минут.

Шаг 7. В это время отвариваем спагетти до готовности и отбрасываем их на дуршлаг.

Шаг 8. Твердый сыр натираем на средней или мелкой терке.

Шаг 9. На порционные тарелки кладем спагетти, мясную заготовку и посыпаем все это сыром. Спагетти Болоньезе с сыром готовы!

Паста болоньезе с индейкой

Паста болоньезе с индейкой – это аппетитное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Такое блюдо порадует вас ярким вкусом, привлекательным видом и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш индюшачий – 0,5 кг.

Паста – 250 гр.

Сельдерей черешковый – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Томаты вяленые – 30 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 250 мл.

Молоко – 250 мл.

Соль – 1,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Сыр пармезан – 50 гр.

Тимьян сушеный – 1 ч.л.

Орегано сушеный – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мелкими кубиками измельчаем сельдерей, морковь, лук, чеснок и болгарский перец.

Шаг 3. Овощи обжариваем на растительном масле около 3-5 минут.

Шаг 4. Выкладываем сюда фарш индейки. Жарим еще 5 минут, помешивая. Добавляем соль, специи и измельченные вяленые томаты.

Шаг 5. Кладем томатную пасту, выливаем воду и молоко. Накрываем крышкой и томим 30 минут на слабом огне.

Шаг 6. Отвариваем пасту до готовности, отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 7. Выкладываем пасту в мясной соус, посыпаем тертым сыром.

Шаг 8. Паста болоньезе с индейкой готова. Угощайтесь!