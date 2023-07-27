Паста карбонара — это итальянское блюдо, которое готовится быстро и несложно, при этом оставляет после себя только положительные эмоции и незабываемые воспоминания. Приготовить пасту без труда получится даже у новичка. Все предельно просто. Сварить макароны сможет каждый, а приготовить соус довольно легко. Карбонара – универсальное блюдо, которое подходит и для ежедневного потребления, и для особых поводов.

Классическая паста карбонара с беконом и сливками

Классическая паста карбонара с беконом и сливками – замечательный вариант для вкусного обеда или ужина в дружеской компании. Сытное блюдо со сливочным послевкусием доставляет массу приятных впечатлений, а готовится всего за 20 минут.

Ингредиенты –+4 порц.

Спагетти 200 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Масло растительное 2 ст.л.

Масло сливочное 1 ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Чеснок 2 зуб.

Бекон 150 гр.

Сливки 150 мл.

Яйцо куриное 3 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Шаги 20 мин.

Классическая паста карбонара легко готовится в домашних условиях. Подготавливаем продукты. Очистив чеснок и лук, мелко их рубим. Тонко нарезаем бекон ломтиками. На раскаленной сковородке распускаем сливочное масло. Кладем рубленый чеснок. Обжариваем полминуты и выгружаем бекон. Обжариваем 5 минут и снимаем с огня. На эту же сковороду наливаем растительное масло без запаха и забрасываем луковую нарезку. Пассеруем до румяности. Разделив яйца на белки и желтки, желтки выливаем в пиалу. Солим и перчим. Объединяем. Белки убираем в холодильник и используем по назначению. Натираем на терке сыр и высыпаем к желтковой смеси. Добавив сливки и румяный лук. Соединяем компоненты. В кипящую подсоленную воду опускаем макаронные изделия и готовим, как рекомендовано на пачке до состояния “аль-денте”. Процедив спагетти, выкладываем их в горячую сковородку. Выливаем соус и хорошенько вымешиваем. Выкладываем поджаренный бекон и снова размешиваем. Помешивая, прогреваем минуту. Распределив пасту карбонара по тарелкам, присыпаем пармезаном. Приятного аппетита!

Паста карбонара в сливочном соусе с курицей

Паста карбонара в сливочном соусе с курицей покорит своим непередаваемым вкусом. Все продукты найдутся в каждом супермаркете. Несложный процесс освоит даже новичок. Блюдо готовится менее чем за час. Ароматное угощение сводит с ума изысканными запахами и безупречной подачей.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Спагетти – 300 гр.

Сыр пармезан – 50 гр.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Куриное филе – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Бекон – 50 гр.

Вода – 1-2 л.

Сливки – 100 мл.

Яйца куриные – 2 шт.

Базилик свежий – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, ставим кипятить воду. Сдобрив ложкой оливкового масла и подсолив, в кипяток опускаем пасту и готовим на пару минут меньше, указанного времени на пачке.

Шаг 2. Бекон нарезаем тонкими ломтиками. Мелко рубим чесночные дольки. Куриное филе режем так, как удобно.

Шаг 3. На сковородке с растительным маслом поджариваем бекон.

Шаг 4. К поджарке кладем курочку и обжариваем 5 минут при помешивании. Сдабриваем специями. Для более жирного варианта используем мякоть бедра.

Шаг 5. Спустя 2,5 минуты посыпаем рубленой чесночной долькой или сухой специей.

Шаг 6. Добавив сливки, кипятим 6 минут. Жирность продукта может быть как 10%-ной, так и выше.

Шаг 7. Объединяем в миске разбитые яйца категории С0-С1, измельченный пармезан и порубленные листики базилика. Интенсивными движениями взбалтываем. Подсаливаем. Активно вымешиваем.

Шаг 8. Процедив макароны через дуршлаг, выгружаем их в сковородку.

Шаг 9. Содержимое сковородки поливаем сырно-яичным соусом. Нагреваем на умеренном пламени, пока масса не загустеет.

Шаг 10. Раскладываем блюдо по мискам и украшаем по своему усмотрению.

Шаг 11. Презентуем пасту карбонара сразу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Домашняя карбонара с курицей и грибами

Домашняя карбонара с курицей и грибами обладает невероятным ароматом и безупречным внешним видом. Если имеются все ингредиенты и есть повод, обязательно воплотите рецепт в жизнь. Это необыкновенно вкусно, а технологический процесс не обременит.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Макаронные изделия – 500 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Грудка куриная – 200 гр.

Сливки – 250 мл.

Грибы – 400 гр.

Укроп – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Внимательно промываем грибочки и даем им обсохнуть. Лесные грибы при необходимости заменяем шампиньонами.

Шаг 2. Филе или мякоть куриного бедра режем не слишком мелко. Сдабриваем птицу специями. Очищаем чесночные дольки и мелко рубим или используем гранулированный чеснок.

Шаг 3. Сыр измельчаем теркой или при помощи комбайна.

Шаг 4. В кипящей воде варим пасту, как написано на упаковке. Чтобы не переварить, отключаем нагрев за минуту до завершения процесса. Паста должна быть “на зубок”. Разновидность пасты определяем самостоятельно.

Шаг 5. На раскаленной сковородке с растительным маслом поджариваем измельченный лук до прозрачности. Высыпаем грибы. Солим и перчим. Готовим, пока не выпарится выделившийся сок. Слишком зажаривать не нужно.

Шаг 6. К ароматной обжарке выгружаем приправленную птицу. Обжариваем на среднем пламени 6 минут, активно перемешивая. Главное не пересушить.

Шаг 7. Сдабриваем рубленым или гранулированным чесноком и сливками. Продукт может быть как 10%, так 20%. Тщательно размешиваем и при регулярном помешивании даем закипеть.

Шаг 8. Как только появятся первые пузыри, кладем ⅔ натертого сыра. Минимизируя нагрев и помешивая, даем расплавиться сыру и доводим до загустения.

Шаг 9. Процедив макароны, перекладываем в тарелки горочкой и поливаем душистым соусом. Посыпаем сырной стружкой и рубленым укропом. Или используем сухие травы.

Шаг 10. Подаем блюдо. Домочадцы получат незабываемые эмоции от такой вкусноты. Приятного аппетита!

Паста карбонара с беконом, сливками и грибами

Паста карбонара с беконом, сливками и грибами – угощение с ресторанной подачей, которое беспрепятственно можно реализовать в домашних условиях. Грибы используем любых видов, ориентируясь на наличие и собственный вкус. На реализацию рецепта уйдет 20 минут.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Спагетти – 200 гр.

Сыр пармезан – 150 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Масло сливочное – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Бекон – 100 гр.

Сливки – 150 мл.

Яичные желтки – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Освободив чесночные дольки, нарезаем или натираем на мелкой терке и поджариваем полминуты, предварительно растопив сливочное масло. Свежий чеснок заменяем гранулированной специей.

Шаг 3. Тонко режем 100 граммов бекона и поджариваем 3 минуты при регулярном помешивании. Обжарив, снимаем с плиты.

Шаг 4. Очищенные луковицы измельчаем. Подлив растительное масло на сковородку, обжариваем луковую нарезку до прозрачности.

Шаг 5. Обработав шампиньоны, тонко режем ломтиками. Можно использовать другие грибочки – лисички или белые. По усмотрению используем замороженную или консервированную заготовку.

Шаг 6. Снимаем лук, на сковородку доливаем растительное масло и обжариваем шампиньоны. Готовим до золотистости.

Шаг 7. Пассерованный лук и грибы отправляем в сотейник, сдабриваем 100 миллилитрами сливок и специями. Томим 6 минут.

Шаг 8. При помощи терки измельчаем сыр, не обязательно пармезан.

Шаг 9. Отдельно соединяем взбитые желтки с солью и перцем. Сдабриваем оставшимися сливками и сыром.

Шаг 10. Вскипятив подсоленную воду, варим спагетти в соответствии с рекомендациями на упаковке. Я отключаю нагрев на минуту раньше рекомендуемого времени.

Шаг 11. Процедив макароны через дуршлаг, отправляем их в сковородку и вливаем сливочную заливку. Высыпаем бекон и заливаем грибным соусом. Быстро перемешав и прогрев пару минут, сервируем. Посыпаем остатками сыра. Приятного аппетита!

Паста карбонара с креветками в сливочном соусе

Паста карбонара с креветками в сливочном соусе завораживает своим внешним видом и аппетитными ароматами. Все составляющие шикарно дополняют друг друга и гармонично работают в ансамбле. Реализация рецепта занимает чуть больше получаса, а в итоге получается непревзойденный результат. Блюдо идеально для встречи нежданных гостей и смотрится потрясающе.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Таглиателле – 250 гр.

Сыр пармезан – 40 гр.

Масло оливковое – 1 ч.л.

Креветки королевские – 400 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Бекон – 30 гр.

Сливки – 50 мл.

Яичный желток – 1 шт.

Прованские травы – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Вскипятив воду, погружаем пасту. Немного подсаливаем. Готовим в соответствии с рекомендациями на пачке макарон. Предпочтение отдаем макаронам из твердых сортов пшеницы. Они не развариваются и полезней обычных.

Шаг 2. Освободив чесночную дольку от шелухи, режем слайсами. Поджариваем чеснок на раскаленном оливковом масле. Затем убираем его и выбрасываем. Свою функцию он выполнил.

Шаг 3. Тонко нарезанный бекон забрасываем в ароматизированное масло, жарим 7 минут до румяности.

Шаг 4. Размерзшиеся креветки освобождаем от всего лишнего. Если нет королевских, применяем обычные. Для удобства берем уже очищенные.

Шаг 5. Морепродукты забрасываем к бекону и при активном помешивании жарим 7 минут.

Шаг 6. Растертый желток сдабриваем прованскими травами, солью, перцем и тертым сыром.

Шаг 7. Подливая сливки, размешиваем смесь до однородной консистенции. Жирность сливок может быть 10%-й или выше. Для полезной версии берем низкий процент.

Шаг 8. Процеживаем пасту через дуршлаг и снова выкладываем в кастрюлю, где варились макароны.

Шаг 9. Поливаем сливочной заливкой и активно размешиваем, чтобы компоненты подружились.

Шаг 10. Выгружаем креветки и бекон. Перемешав встряхивающими движениями, прогреваем буквально минуту.

Шаг 11. Распределяем ароматную карбонару по тарелкам.

Шаг 12. Декорируем веточкой душистого базилика и посыпаем сырной крошкой. Приятного аппетита!

Паста карбонара с ветчиной и сливками

Паста карбонара с ветчиной и сливками – блюдо, которое реализуется элементарно. Для любителей макарон блюдо станет фаворитом. Макароны в сливочном соусе имеют презентабельный внешний вид и вполне украсят важное мероприятие. Простая, но со вкусом подача, доставляет эстетическое удовлетворение.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Спагетти – 400 гр.

Сыр пармезан – 50 гр.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Ветчина – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Базилик – по вкусу.

Сливки 20% – 150 мл.

Яичные желтки – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскипятив воду, солим и всыпаем макаронные изделия. Изучив рекомендации на пачке, засекаем указанное время. Готовим макароны, не забывая внимательно следить за процессом. Важно не переварить макароны, а оставить в состоянии “на зубок”.

Шаг 2. Тонко нарезаем очищенные чесночные дольки и обжариваем на сковородке с оливковым маслом полминуты. Очистив ветчину от оболочки, нарезаем продукт тонкими полосками. Забрасываем к чесноку и жарим 3 минуты до румяного оттенка.

Шаг 3. Смешиваем сливки с желтками, растирая венчиком. Солим и перчим. Сдабриваем натертым на терке сыром и измельченным базиликом (или используем сухую специю). Хорошо вымешиваем ручным приспособлением. Сливки берем любой жирности, у меня 20%, подойдут и 10%.

Шаг 4. Процедив через дуршлаг спагетти, высыпаем их в сковородку. Объединив с поджаренной ветчиной, нагреваем. Заливаем сливочным соусом и доводим до загустения при интенсивном помешивании.

Шаг 5. Карбонару с ветчиной раскладываем по тарелкам. Посыпаем свежемолотым перцем. Приятного аппетита!

Паста карбонара без сливок

Паста карбонара без сливок – безумно аппетитное блюдо, которое подходит и для семейного обеда, и для званого ужина. Паста готовится просто. Рецепт под силу даже начинающим кулинарам. В описании все досконально описано и сделать что-то не так, просто невозможно.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Спагетти – 140 гр.

Сыр пармезан – 2 ст.л.

Масло оливковое – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Бекон – 30 гр.

Яичные желтки – 1 шт.

Прованские травы – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1.Подготавливаем составляющие.

Шаг 2. В подготовленный кипяток кладем спагетти, преимущественно из твердых сортов пшеницы, и подсаливаем. Готовим в соответствии с рекомендованным временем на пачке.

Шаг 3. Бекон режем кубиком. У меня подкопченный.

Шаг 4. Нарезку выгружаем на раскаленную сковородку с оливковым маслом. Обжариваем до румяности.

Шаг 5. При помощи специального приспособления желток отделяем от белка. Белок убираем в холодильник, используем для выпечки или омлета.

Шаг 6. Желток смешиваем с сырной крошкой. Не обязательно используем пармезан.

Шаг 7. Через дуршлаг сливаем спагетти. Пару минут даем стечь.

Шаг 8. Макароны возвращаем в кастрюлю и поливаем сырно-желтковой массой. Активно объединяем компоненты перемешивающими движениями. На горячей пасте желток схватится, а сыр расплавится.

Шаг 9. Сдабриваем поджаренным беконом и жиром, который выделился при обжарке. Хорошо перемешиваем и приправляем специями.

Шаг 10. Сервируем блюдо и украшаем тонкими слайсами сыра. Приятного аппетита!

Карбонара с беконом и яйцом

Карбонара с беконом и яйцом выглядит великолепно. Ресторанная подача не оставит равнодушными даже самых привередливых в еде. Ингредиенты используются непростые, но их вполне можно заменить другими, более доступными. Если же не хотите отклоняться от рецепта, воспользуйтесь специализированным супермаркетом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Спагетти – 100 гр.

Пармезан – 30 гр.

Масло оливковое – 10 мл.

Пекорино – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 3 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Бекон – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем кипяток. Нарезаем бекон пластинками.

Шаг 2. Сложив кусочки бекона стопочкой, нарезаем полосками.

Шаг 3. Раскалив сковороду с оливковым маслом, выгружаем нарезку и обжариваем.

Шаг 4. Берем 30 граммов пекорино.

Шаг 5. Мелко трем.

Шаг 6. Отрезаем 30 граммов пармезана.

Шаг 7. Трем в отдельную емкость.

Шаг 8. Подсолив кипяток, кладем макаронные изделия.

Шаг 9. Прикрыв, готовим, как рекомендует производитель на пачке.

Шаг 10. Не забываем помешивать бекон для равномерной обжарки.

Шаг 11. Выливаем крупное яйцо в чашу.

Шаг 12. Добавляем к нему желток.

Шаг 13. Посыпаем солью.

Шаг 14. Насыпаем свежемолотый перец.

Шаг 15. Насыпаем пекорино.

Шаг 16. Далее пармезан.

Шаг 17. Бекон подрумянится к этому моменту.

Шаг 18. Перекладываем хрустящий бекон на салфетку, чтобы избавиться от жира.

Шаг 19. Содержимое сковороды добавляем в яично-сырную заправку, ложки будет достаточно.

Шаг 20. Вымешиваем компоненты ручным приспособлением.

Шаг 21. Получится гладкая масса.

Шаг 22. Пасту процеживаем и выгружаем в ту же сковородку.

Шаг 23. Даем прогреться.

Шаг 24. В сковородку добавляем половник воды от макарон.

Шаг 25. Выгружаем яично-сырную массу.

Шаг 26. Активно вымешиваем содержимое сковороды.

Шаг 27. Желток схватится, а сыр расплавится.

Шаг 28. Сдабриваем хрустящим компонентом.

Шаг 29. Размешиваем.

Шаг 30. Накручиваем макаронные изделия, как показано на фото.

Шаг 31. Выкладываем макароны башенкой в глубокую посуду для подачи.

Шаг 32. В сковороду вливаем ложку воды от макарон. Хорошо размешиваем.

Шаг 33. Сдабриваем блюдо полученной подливкой.

Шаг 34. Приправляем сверху перцем.

Шаг 35. Декорируем тертой сырной крошкой.

Шаг 36. Презентуем блюдо.

Шаг 37. Приятного аппетита!

Паста карбонара с молоком

Паста карбонара с молоком – бюджетное блюдо, продукты для которого стопроцентно найдутся в каждом доме. Несложное угощение немного отличается по вкусу от оригинального рецепта. Блюдо подходит для студентов и холостяков. Любители макаронных изделий не смогут пройти мимо.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Макароны – 250 гр.

Колбаса – 100 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Молоко – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Сырный соус – 90 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Закипятив воду, опускаем в кипяток макаронные изделия. Варим столько времени, сколько указано на пачке. Важно не переварить пасту.

Шаг 2. Колбасу чистим от оболочки и режем на удобные сегменты. На раскаленной сковородке с растительным маслом поджариваем колбасу.

Шаг 3. Подрумянив колбасу, выливаем молоко и сырный соус. Жирность молока не принципиальна. Подсаливаем.

Шаг 4. Активно размешав, провариваем 3 минуты.

Шаг 5. Процедив сваренную пасту через дуршлаг, выгружаем в сковородку. Аккуратными движениями перемешиваем содержимое сковороды и нагреваем буквально пару минут.

Шаг 6. Разложив блюдо по тарелкам, декорируем по своему вкусу. Например, присыпаем тертым сыром. Приятного аппетита!

Карбонара с фаршем

Карбонара с фаршем – упрощенная версия вкусного итальянского блюда, которую сможет приготовить каждый. Простые ингредиенты и технология приготовления не составит никакого труда. Блюдо выходит очень аппетитным и может быть отличным вариантом для званого ужина.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Спагетти – 1 упаковка.

Сыр твердый – 90 гр.

Масло растительное – 10 мл.

Яичные желтки – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Фарш свиной – 500 гр.

Сливки – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем охлажденный мясной полуфабрикат. Приправляем и хорошо вымешиваем.

Шаг 2. Кипятим достаточное количество питьевой воды. Обычно 1 литр воды на 100 граммов сухого продукта.

Шаг 3. Размещаем на плите сковороду и наливаем растительное масло. Даем прогреться.

Шаг 4. Выгружаем фарш в горячее масло. Начинаем обжаривать при регулярном помешивании, разбивая общую массу лопаткой.

Шаг 5. Жарим до изменения цвета.

Шаг 6. В кипящую воду опускаем спагетти. Готовим не более 5-ти минут, чтобы не переварить.

Шаг 7. Мелко натираем сыр.

Шаг 8. Отделив желтки от белков, выливаем желтки к сырной стружке. Вливаем сливки. Жирность продукта не имеет значения.

Шаг 9. Вымешиваем содержимое чаши.

Шаг 10. Процедив спагетти, выгружаем их к обжаренному фаршу. Аккуратными движениями вымешиваем.

Шаг 11. Поливаем сырно-сливочной заправкой и интенсивно размешиваем.

Шаг 12. Слегка прогреваем. Распределив по тарелкам, подаем к столу. Приятного аппетита!