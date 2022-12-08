Патчи и Маски. Почему косметика из Японии?

K-beauty овладела косметичками россиянок. Ее нетрудно купить в различных онлайн-магазинах и даже найти среди отделов в супермаркетах, но за счет чего японская декоративная косметика столь любима, объясняем в обзоре.

Упаковка

Не оторвать глаз – флакончики разноцветного и уникального оформления притягивают внимание женщин. Крем для рук в виде печенья Choco Pie с маслом макадамии или маска для лица с экстрактом огурца в виде зеленого овоща. Косметические товары в подобных милых емкостях цепляют и запоминаются – хочется иметь что-то и у себя.

Непривычные ингредиенты

Экстракт слизи улитки, змеиный яд, пептиды паука – составляющие, которые результативно разбираются с возрастными проблемами эпидермиса: морщинами, пигментацией и т. д. Такие натуральные добавки в составе косметики впечатляют россиянок. А естественные ароматы и цвета уходовых средств вызывают доверие. Консерванты практически отсутствуют.

Качество косметики

Красота и здоровье – важный элемент японской культуры. Эта массовая в хорошем смысле «истерия» является основание для увеличения косметических марок в государстве. Чтобы выдержать конкуренцию и поразить взыскательных и привередливых клиенток, изготовители вынуждены регулярно усовершенствовать свои средства, делать их более продуктивными, придумывать составы, разбираться с добавками.

Инновационность

Снова скажем огромной конкуренции слова благодарности. Из-за нее компании придумывают новые способы, чтобы поразить и заполучить внимание представительниц женской половины человечества. Индустрию красоты каждый год взрывают новинки из «Страны утренней свежести». Известный японский крем для лица с BB-функцией, заменивший плотный европейский тональный крем, гидрогелиевые патчи, увлажняющие маски, тинты-пленки и другие косметические средства принесли миру японцы.

Подход

Собственно любовь к натуральной красоте в Японии ценится русскими покупательницами. Вечно юные актеры дорам, K-pop артисты со здоровым блеском кожи и минимальным слоем косметики на лице – каждая захочет выглядеть также.

Бюджетность

Плюс дам не может не радовать низкая стоимость уникальных технологий, которые не сравнятся с аналогичными предложениями европейских корпораций красоты. Вообще японские марки подразделяются на несколько классов:

Бюджетные Road shop – доступные средства, которые можно найти везде, в частности: Skin Food или It`s skin.

Средние марки – чуть выше по качеству и стоимости, к ним относится Dr/Jart+.

Премиальные уходовые средства – косметика класса люкс, ее представители – Hera или Sooryehan.

В интернет-магазине ohonto.com выгодно купить косметику из Японии любых производителей. В каталоге ohonto.com предлагается свыше 5000 наименований. Позаботьтесь о своей красоте и здоровье!