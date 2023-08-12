Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить патиссоны с помидорами и огурцами. Огурцы выбирайте засолочных сортов, плотные, без повреждений. Предварительно их можно замочить в холодной воде на 2 часа, чтобы они оставались хрустящим. Помидоры выбирайте небольшого размера, плотные, мясистые. Лучше всего подойдет сорт сливка.

Основной ингредиент: Овощи / Патиссоны Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Патиссоны 300 Грамм

Помидоры 350 Грамм

Огурцы 350 Грамм

Вода 600 Миллилитров

Соль 2 Чайных ложки

Сахар 4 Чайных ложки

Уксус 9% 6 Чайных ложек

Чеснок 2 Зубчика

Лавровый лист 1 Штука

Перец душистый 1 Штука

Перец черный горошек 6-8 Штук

Гвоздика (бутон) 2 Штуки

Лук репчатый 30 Грамм

Лист хрена 1/2 Штуки

Зонтик укропа 1 Штука

Петрушка 5 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

22 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Патиссоны с помидорами и огурцами на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Помойте все овощи. Патиссоны и огурцы нарежьте ломтиками среднего размера.

Зелень тщательно помойте и обсушите, крупно нарежьте. Чеснок очистите от шелухи. Репчатый лук порежьте перьями.

На дно чистой стерилизованной банки выложите зелень, чеснок, лавровый лист, перец горошком и гвоздику.

Плотно заполните банку овощами. Помидоры должны быть сверху. Учитывайте, что патиссоны и огурцы потом немного осядут.

Влейте в банку горячую воду. Прикройте крышкой и оставьте так на 15 минут.

Затем слейте воду в сотейник, добавьте сахар и соль. Доведите до кипения. В конце влейте укус.

Влейте горячий маринад обратно в банку. Если его не хватает до верха, долейте горячей воды.

Герметично закрутите банку крышкой. Переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.

После можно убрать заготовку в прохладное темное место на хранение. Патиссоны с помидорами и огурцами на зиму готовы.