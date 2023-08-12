Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить патиссоны с помидорами и огурцами. Огурцы выбирайте засолочных сортов, плотные, без повреждений. Предварительно их можно замочить в холодной воде на 2 часа, чтобы они оставались хрустящим. Помидоры выбирайте небольшого размера, плотные, мясистые. Лучше всего подойдет сорт сливка.
Основной ингредиент: Овощи / Патиссоны Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Патиссоны 300 Грамм
- Помидоры 350 Грамм
- Огурцы 350 Грамм
- Вода 600 Миллилитров
- Соль 2 Чайных ложки
- Сахар 4 Чайных ложки
- Уксус 9% 6 Чайных ложек
- Чеснок 2 Зубчика
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец душистый 1 Штука
- Перец черный горошек 6-8 Штук
- Гвоздика (бутон) 2 Штуки
- Лук репчатый 30 Грамм
- Лист хрена 1/2 Штуки
- Зонтик укропа 1 Штука
- Петрушка 5 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
22 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Патиссоны с помидорами и огурцами на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Помойте все овощи. Патиссоны и огурцы нарежьте ломтиками среднего размера.
Зелень тщательно помойте и обсушите, крупно нарежьте. Чеснок очистите от шелухи. Репчатый лук порежьте перьями.
На дно чистой стерилизованной банки выложите зелень, чеснок, лавровый лист, перец горошком и гвоздику.
Плотно заполните банку овощами. Помидоры должны быть сверху. Учитывайте, что патиссоны и огурцы потом немного осядут.
Влейте в банку горячую воду. Прикройте крышкой и оставьте так на 15 минут.
Затем слейте воду в сотейник, добавьте сахар и соль. Доведите до кипения. В конце влейте укус.
Влейте горячий маринад обратно в банку. Если его не хватает до верха, долейте горячей воды.
Герметично закрутите банку крышкой. Переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.
После можно убрать заготовку в прохладное темное место на хранение. Патиссоны с помидорами и огурцами на зиму готовы.