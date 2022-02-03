Патрулировать улицы Севастополя будет конная полиция?

Фото: архив МВД

В Севастополе может появиться конная полиция. На сайте Госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для будущей конюшни, передаёт новостной портал ForPost.

Помещение будет площадью более 1000 кв. м, в длину – 68,5 м, ширину – 16 м, высоту – 8,2 м или более. На исполнение работ подрядчик получит порядка 27,5 млн рублей. Заявку на поставку и монтаж конструкции поставщик обязан подать не позднее 1 сентября 2022 года.Кстати, конная полиции есть в разных городах России, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре. Её плюс заключается в скорости передвижения по сравнению с пешим патрульным и возможностью быстрее оценить ситуацию, так как сотрудники полиции находятся выше толпы.