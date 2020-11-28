Патрульный корабль «Павел Державин» вошёл в состав Черноморского флота

Патрульный корабль «Павел Державин» пополнил состав Черноморского флота. Как сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ, торжественная церемония, посвящённая данному событию, прошла 27 ноября на Новороссийской военно-морской базе. С началом службы в ВМФ России первый экипаж нового корабля поздравил заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин.

СЕРГЕЙ ЛИПИЛИН, заместитель командующего Черноморским флотом: «Это третий корабль серии принципиально нового класса, корабли которого станут универсальными платформами, несущими новейшее вооружение. Данные корабли создаются по принципу модульности. Их вооружение и оборудование может меняться в зависимости от задач, будь то борьба с пиратами или поддержка крупных ударных соединений в операциях флота».

По словам Сергея Липилина, в текущем году Черноморский флот будет пополнен более чем 15 новыми кораблями и судами.

СЕРГЕЙ ЛИПИЛИН, заместитель командующего Черноморским флотом: «Уверен, что экипаж патрульного корабля «Павел Державин» с высоким качеством справится с поставленными задачами и внесёт свой вклад в обеспечение безопасности южных рубежей нашей Родины».

Патрульный корабль «Павел Державин» построен на стапелях АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Корабль оснащён самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.