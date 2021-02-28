Павел Валерьевич Дуров — бизнесмен и лидер общества

Павел Валерьевич Дуров является основателем основателем самых популярных мессенджеров и социальных сетей, программистом и предпринимателем. В прошлом году его имя внесли в список самых богатых людей России.

Павел Дуров родом из города Петербург, его родители работали преподавателями. Имеет двух братьев, сводный по матери брат — Михаил и родной брат — Николай. Павел был младшим ребенком в семье. Так как отец работал в Италии, семья какое-то время жила в Турине, где Дуров учился в школе. Когда семья вернулась в Россию, Павла отдали в школу с углубленным изучением языка.

Так как брат Павла — Николай, углубленно изучал информатику, а позже стал участвовать в олимпиадах и занимал призовые места, это в свою очередь привлекло внимание Павла к программированию. Гимназию Павел закончил с золотой медалью, а после поступил на филологический факультет в Санкт-Петербургский университет. Университет он закончил в 2006 году с отличием. Во время учебы, он участвовал во многих олимпиадах и получал государственные стипендии. В студенческое время он имел несколько проектов, которые были предназначены для студентов его университета. Познакомившись с зарубежными социальными сетями, он отчетливо понимал, какой не должна быть социальная сеть. Осенью 2006 года была запущена пробная версия известной всем социальной сети. ВКонтакте считалась одной из самых популярных сетей до того момента, пока пост главы компании занимал Павел. В 2014 году Павел продал свои акции и покинул компанию. Еще одним известным проектом Дурова является Телеграм. Этот проект был запущен в 2013 году и ежегодно рос в среднем на 40%.

Личная жизнь Павла не предается огласке, он никак ее не комментирует. Информация недоступна не журналистам, не подписчикам социальных сетей. Несмотря на это, периодически появляется неподтвержденная информация о его возлюбленных и его детях, но эта информация не является достоверной.

В 2014 году Павел покинул Россию и эмигрировал в Дубай, там он получил гражданство. Такое его решение было обусловлено тем, что стало сложно вести бизнес в интернете и на него стали оказывать давление спецслужбы России.