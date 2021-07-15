Павленко: пляжи Кореиза открываются для купания

Ялтинские власти для купания открывают пляжи одного из самых пострадавших от потопа населенных пунктов — Кореиза. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Трое подростков ограбили пьяного мужчину в Ялте «Роспотребнадзор после трехкратного отбора проб не выявил нарушений требований», — уточнила она.

На данный момент закрытыми остаются семь пляжных карт в центральной части Ялты. Речь идет о пляжах «Солнечный», «Солнечный-2», «Солнечный-3», «Красотель» («Левант»), «Бегущая по волнам» («Опера Прима»), «Приморский» и пляж отеля «Ореанда».