Павленко рассказала о новых уличных фонарях

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что уличное освещение начало появляться в городе даже там, где его никогда раньше не было. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

До конца года в домах у 600 многодетных семей Ялты появятся датчики дыма «Делаем Ялту светлее. Сотрудники МБУ «Ялтагорсвет» освещают затемнённые места города. В некоторых из них наружного освещения не было вообще», – сообщила она.

Так, теперь освещение появилось в небольшом сквере и около лестницы на улице Тимирязева, на улицах Бассейная и Толстого, а также в других районах города.