Павленко сообщила о начале работы платных муниципальных парковок

В Ялте начали работать первые платные муниципальные парковки. Об этом сообщила глава горадминистрации Янина Павленко.

Платные парковки заработали в Большой Ялте Она напомнила, что вывести работу парковок из тени и направить финансовые потоки в муниципальный бюджет было одним из первых ее обещаний после вступления в должность.

«Старт дан. От парковщиков и паркоматов ушли. Внедряем современные комплексы фотовидеофиксации «Дозор-М», которые с успехом функционируют во многих городах. Номера припаркованных автомобилей будут распознаны, а наличие оплаты – проверяется автоматически», – сообщила градоначальница.