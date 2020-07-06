Паводки и ржавые трубы: когда Симферополь дождется чистой воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля – РИА Новости Крым. Сильные паводки, а затем начало работы Вилинского и Ивановского водозаборов сильно ухудшили качество воды в Симферополе на несколько недель. Однако утром во вторник жидкость в кранах горожан вновь станет прозрачной водой. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил первый заместитель генерального директора – главный инженер ГУП РК «Вода Крыма» Александр Сафонов.

ОбществоПервый заместитель генерального директора предприятия «Вода Крыма», главный инженер Александр Сафонов

На прошлой неделе в «Воде Крыма» пояснили ухудшение качества воды в ряде районов города замутнением водохранилищь из-за паводков. На предприятии отметили, что вода соответствует санитарным правилам и нормам.

По словам Сафонова, сейчас взвесь в водохранилищах практически осела. Однако появилась новая проблема – ржавые трубы Вилинского и Ивановского водозаборов. Хотя специалисты предприятия промыли водовод, полностью смыть ржавчину пока не удалось.

«Вода из двух подземных водозаборов, из сел Вилино и Ивановка, уже регулярно подается в Симферополь. Для подачи этой воды нами были использованы водоводы, которые не использовались шесть лет после прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Естественно, процессы коррозии внутренних стен стальных водопроводов продолжались все это время. Перед запуском мы их тщательно промыли и продезинфицировали, участки в неудовлетворительном состоянии заменили. Всю прошлую неделю мы производили сбросы из водовыпусков, но полностью мы не могли прекратить водоснабжение», – сказал Сафонов.

Он также уточнил, что к сегодняшнему вечеру или завтрашнему утру остатки коррозионных отложений перестанут смущать потребителей. А пока подаваемую воду можно использовать в хозяйственных целях и для купания, однако для приготовления пищи и питья лучше дополнительно очищать ее домашними фильтрами.