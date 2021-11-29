Печь для бани

На что обратить внимание при выборе печи?

Но есть и технические аспекты, которыми следует руководствоваться в абсолютном порядке, без всякого игнорирования. Принципиальное значение имеет мощность изделия. Ее определяют на основании того, помещение какой площади должно прогреваться. Разумеется, при повышении мощности печи увеличивается и его стоимость. При этом габариты мощных отопительных изделий всегда больше чем те, которые характерны для отопительных печей небольшой мощности. То есть для них приходится выделять просторное место.

Популярность разных моделей

Из трех видов каменок наименьшим спросом пользуются для бытовых нужд именно газовые. Это связано с очевидными причинами, потому что мало кто имеет на своем загородном участке природный газ, а доставка жидкого топлива связана с определенными сложностями, что касается и его хранения.

По популярности конкурируют только электрические печи и их аналоги, но уже на твердом топливе. И первые, и вторые способны вырабатывать качественный пар, а также создавать оптимальную атмосферу в парной.

Определяясь в выборе той или иной модели каменки, на начальном этапе следует определиться в мощности устройства. Для этого необходимо сделать качественный расчет площади помещения, где будет размещаться печь. Также важно учитывать и количество людей, которые за один раз будут принимать водные и парные процедуры.

Также в зависимости от планировки сауны подбирается и вариант исполнения каменки, которая может устанавливаться как на полу на специальном основании, так и подвешиваться на кронштейнах на стену.