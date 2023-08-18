Сегодня я расскажу вам, как приготовить вкуснейшую печень с яблоками. И рецепт этот не простой, а заграничный. Именно его мне когда-то подсказала близкая подруга из Берлина. Говорит, там уважают и обожают этот ценный субпродукт, готовят его с разными добавками и всеми возможными способами.

Конкретно в этом случае печень сначала обжаривают, а потом запекают. Сочетание нежной печени, карамелизированного лука и сочного кисло-сладкого яблока — это то, что понравится каждому. Так блюдо становится привлекательным даже для тех, кто не любит печень. Удивляйте своих родных, и пусть ваш стол будет переполнен сытными, вкусными и красивыми лакомствами!

Печень с яблоками по-берлински: советы по приготовлению

Эта говяжья печень другая, не банальная. Яблочные нотки раскрывают ее вкус совершенно по-новому. Для этого блюда я покупаю яблоки сорта «чемпион», «лигольд» или «ред чиф». Важно, чтобы в конце фрукты оставались сочными и цельными. Перечисленные выше сорта справляются с этой задачей на все 100 %. Из дополнительных специй можете добавить молотый кориандр или копченую паприку. Но тут надо ориентироваться на свой вкус.

Ингредиенты

Говяжья печень500 г Яблоко1 шт. Пшеничная мука4 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло3 ст. л. Лук1 шт.

Приготовление

Предварительно печень нужно очистить от пленок и прожилок и нарезать на средние куски. Потом — вымочить в молоке, чтобы убрать горечь и сделать ее более нежной. В целом процедура занимает около 30 минут. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистой корочки. Печень обваляйте в специях, соли и муке, а затем обжарьте с каждой стороны до появления корочки. На каждую сторону придется потратить не более 2 минут. Затем румяную печень нужно выложить в форму для запекания, сверху выложить подготовленный лук и крупные дольки зеленого яблока. Если хотите более изысканный аромат, можете влить в форму около 100 мл сухого белого вина. Выпекайте блюдо в предварительно разогретой до 220 градусов духовке до готовности.

Этот рецепт нежной печени с освежающими фруктовыми нотками отличается от тех, которые вы использовали ранее. Попробуйте приготовить печень с яблоками, и вы поймете, что я имею в виду! Ранее мы писали, как замариновать сало в чесночной заливке.