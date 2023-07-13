Печенье без муки: всего 4 ингредиента. Вкусный домашний рецепт

В чем заключается прелесть приготовления блюд из быстрых рецептов?

Основным преимуществом считается экономия времени. К сожалению, сейчас не у многих есть временной ресурс на приготовление сложной выпечки. Даже у мам в декрете, как правило, нет возможности следить за выпечкой. Поэтому стоит пользоваться простыми и мгновенными способами приготовления выпечки и десертов.

Например, есть отменные рецепты быстрого печенья. Причем подобный десерт по вкусу не уступает магазинным аналогам.

Покажем, как приготовить быстро печенье.

Ингредиенты для домашнего печенья:

Сливочное масло — 30 г;

Финики — 50 г;

Яичный белок — шт.;

Кокосовая стружка — 85 г.

Приготовление домашнего печенья:

Финики заливаем теплой водой и оставляем на 15 минут. Растапливаем сливочное масло, соединяем с яичным белком и кокосовой стружкой, тщательно перемешиваем.

В финиках делаем надрез и избавляем их от косточек. Нарезаем финики небольшими кусочками, добавляем в кокосовую массу. Из данной массы формируем небольшие комочки.

Перекладываем комочки на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем печенье при 180 градусах 15 минут.

Получается печенье без замеса теста и приготовления крема. Оно низкокалорийное, при этом вкусное.