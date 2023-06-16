«Печенье через мясорубку». Вспомнила рецепт из СССР, теперь готовлю постоянно

Советские времена знали много рецептов недорогих и вкусных блюд. Среди них было и печенье через мясорубку. Хозяйки полагали, что так угощение получалось более воздушным и вкусным.

Современная кулинария знает более эффективные методы приготовления воздушного печенья. Однако и этот устаревший рецепт можно использовать для разнообразия. Более того, процесс готовки не занимает много времени, так как не приходится вымешивать тесто.

Ингредиенты для печенья:

Мука – 500 г;

Яйца – 2 штуки;

Сливочное масло – 250 г;

Столовый уксус – 1 ч.л.;

Сода – 0,5 ч.л.;

Сахарный песок – 150 г;

Соль щепотка.

Приготовление печенья:

Мягкое сливочное масло нарезаем на кусочки. Соединяем с сахарным песком и тщательно перемешиваем в миске. Разбиваем два куриных яйца. Перемешиваем ингредиенты.

В отдельной ёмкости смешиваем соду и уксус. Добавляем к остальным продуктам.

Пропускаем муку через сито и понемногу добавляем в основную массу. Замешиваем тесто. Теперь накрываем тесто пленкой или полиэтиленовым пакетом и отправляем морозилку на 30 минут.

Небольшие кусочки теста отправляем в мясорубку. Выкладываем их на расстоянии друг от друга на пергаменте.

Это будущее печенье.

Отправляем в духовку на двадцать минут при температуре 180 градусов. Печенье не должно сильно зарумяниться.

Блюдо готово! Можете пробовать!