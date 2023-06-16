«Печенье через мясорубку». Вспомнила рецепт из СССР, теперь готовлю постоянно

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Советские времена знали много рецептов недорогих и вкусных блюд. Среди них было и печенье через мясорубку. Хозяйки полагали, что так угощение получалось более воздушным и вкусным.

Современная кулинария знает более эффективные методы приготовления воздушного печенья. Однако и этот устаревший рецепт можно использовать для разнообразия. Более того, процесс готовки не занимает много времени, так как не приходится вымешивать тесто.

Ингредиенты для печенья:

  • Мука – 500 г;
  • Яйца – 2 штуки;
  • Сливочное масло – 250 г;
  • Столовый уксус – 1 ч.л.;
  • Сода – 0,5 ч.л.;
  • Сахарный песок – 150 г;
  • Соль щепотка.

Приготовление печенья:

Мягкое сливочное масло нарезаем на кусочки. Соединяем с сахарным песком и тщательно перемешиваем в миске. Разбиваем два куриных яйца. Перемешиваем ингредиенты.

В отдельной ёмкости смешиваем соду и уксус. Добавляем к остальным продуктам.

Пропускаем муку через сито и понемногу добавляем в основную массу. Замешиваем тесто. Теперь накрываем тесто пленкой или полиэтиленовым пакетом и отправляем морозилку на 30 минут.

Небольшие кусочки теста отправляем в мясорубку. Выкладываем их на расстоянии друг от друга на пергаменте.

«Печенье через мясорубку». Вспомнила рецепт из СССР, теперь готовлю постоянно

Это будущее печенье.

«Печенье через мясорубку». Вспомнила рецепт из СССР, теперь готовлю постоянно

Отправляем в духовку на двадцать минут при температуре 180 градусов. Печенье не должно сильно зарумяниться.

Блюдо готово! Можете пробовать!

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