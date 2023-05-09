Печенье «Каштаны» на вареных желтках

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Рассыпчатое печенье «Каштаны» в шоколадной глазури — тот десерт, которым вы сможете удивить любого гостя. Даже самые строгие кулинарные критики придут в восторг от волшебного вкуса такой выпечки. В этом нет никаких сомнений.

Для приготовления такого лакомства вам обязательно понадобятся орехи. Вы можете брать как фундук, так и более бюджетный вариант. К примеру, грецкие орехи идеально подходят и для начинки печенюшек, и для их посыпки.

Как приготовить аппетитное печенье «Каштаны» с грецким орехом

Чтобы порадовать близких ароматной выпечкой, следует сперва отварить 3 куриных яйца вкрутую. Остудите их, а затем очистьте от скорлупы. Отделите желтки от белков. Готово! Приступайте к замешиванию теста с вареными желтками.

Ингредиенты

Яичный желток3 шт. Грецкие орехи200 г Сливочное масло150 г Сметана50 г Сахар175 г Ванильный сахар10 г Разрыхлитель5 г Пшеничная мука200 г Какао-порошок25 г Молоко70 г

Приготовление

    К 100 г размягченного сливочного масла всыпаем ванильный сахар. Добавляем сваренные вкрутую яичные желтки и сметану. Всыпаем 50 г обычного сахара. Хорошенько перетираем всё вилкой.Смешиваем пшеничную муку с разрыхлителем. Постепенно добавляем их к сливочной массе. Замешиваем эластичное тесто. Собираем его в однородный комок.

    Печенье «Каштаны» на вареных желтках

    Рубим грецкие орехи на не слишком мелкие кусочки. Подсушиваем их на сковороде без добавления подсолнечного масла. Даем орехам полностью остыть.Отрываем небольшой кусочек теста размером с грецкий орех. Делаем из него небольшую лепешку. В ее центр выкладываем четвертинку грецкого ореха. Заворачиваем его в тесто, формируя небольшой шарик. Проделываем это, пока не закончится всё тесто. Отправляем заготовки в морозильную камеру на 15 минут. Оставшиеся грецкие орехи измельчаем в крошку.Застилаем противень пергаментом. Выкладываем на него заготовки из теста. Отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут.

    Печенье «Каштаны» на вареных желтках

    Готовим шоколадную глазурь. В сотейнике смешиваем какао, 125 г сахара и 50 г размягченного сливочного масла. Вливаем молоко. Отправляем сотейник на огонь. Доводим смесь до кипения, активно помешивая. Провариваем в течение 1 минуты и убираем с плиты. Даем шоколадной смеси слегка остыть.Обмакиваем остывшее печенье в глазури со всех сторон. Даем стечь лишнему шоколаду. Затем обваливаем печенье в ореховой крошке. Выкладываем его на дощечку и убираем в холодильник на полчаса.

    Печенье «Каштаны» на вареных желтках

Непременно отправьте печенье в холод, чтобы шоколадная глазурь хорошенечко застыла. Только затем можете уже приступать к дегустации этого сказочного десерта с ореховой посыпкой и безупречным ароматом.

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