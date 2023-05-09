Печенье «Каштаны» на вареных желтках

Рассыпчатое печенье «Каштаны» в шоколадной глазури — тот десерт, которым вы сможете удивить любого гостя. Даже самые строгие кулинарные критики придут в восторг от волшебного вкуса такой выпечки. В этом нет никаких сомнений.

Для приготовления такого лакомства вам обязательно понадобятся орехи. Вы можете брать как фундук, так и более бюджетный вариант. К примеру, грецкие орехи идеально подходят и для начинки печенюшек, и для их посыпки.

Как приготовить аппетитное печенье «Каштаны» с грецким орехом

Чтобы порадовать близких ароматной выпечкой, следует сперва отварить 3 куриных яйца вкрутую. Остудите их, а затем очистьте от скорлупы. Отделите желтки от белков. Готово! Приступайте к замешиванию теста с вареными желтками.

Ингредиенты

Яичный желток3 шт. Грецкие орехи200 г Сливочное масло150 г Сметана50 г Сахар175 г Ванильный сахар10 г Разрыхлитель5 г Пшеничная мука200 г Какао-порошок25 г Молоко70 г

Приготовление

К 100 г размягченного сливочного масла всыпаем ванильный сахар. Добавляем сваренные вкрутую яичные желтки и сметану. Всыпаем 50 г обычного сахара. Хорошенько перетираем всё вилкой.Смешиваем пшеничную муку с разрыхлителем. Постепенно добавляем их к сливочной массе. Замешиваем эластичное тесто. Собираем его в однородный комок. Рубим грецкие орехи на не слишком мелкие кусочки. Подсушиваем их на сковороде без добавления подсолнечного масла. Даем орехам полностью остыть.Отрываем небольшой кусочек теста размером с грецкий орех. Делаем из него небольшую лепешку. В ее центр выкладываем четвертинку грецкого ореха. Заворачиваем его в тесто, формируя небольшой шарик. Проделываем это, пока не закончится всё тесто. Отправляем заготовки в морозильную камеру на 15 минут. Оставшиеся грецкие орехи измельчаем в крошку.Застилаем противень пергаментом. Выкладываем на него заготовки из теста. Отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут. Готовим шоколадную глазурь. В сотейнике смешиваем какао, 125 г сахара и 50 г размягченного сливочного масла. Вливаем молоко. Отправляем сотейник на огонь. Доводим смесь до кипения, активно помешивая. Провариваем в течение 1 минуты и убираем с плиты. Даем шоколадной смеси слегка остыть.Обмакиваем остывшее печенье в глазури со всех сторон. Даем стечь лишнему шоколаду. Затем обваливаем печенье в ореховой крошке. Выкладываем его на дощечку и убираем в холодильник на полчаса.

Непременно отправьте печенье в холод, чтобы шоколадная глазурь хорошенечко застыла. Только затем можете уже приступать к дегустации этого сказочного десерта с ореховой посыпкой и безупречным ароматом.