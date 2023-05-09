Печенье на подсолнечном масле к чаю

В доме нет ни молока, ни сливочного масла, а приготовить что-то вкусненькое к чаю хочется? Не спешите бежать в магазин. Рекомендуем испечь быстрое и ароматное печенье на подсолнечном масле, которое требует минимального списка ингредиентов.

С приготовлением такого лакомства справится даже ребенок, потратив на весь процесс от силы 15 минут. Затем лишь останется дождаться, пока печенье подрумянится в духовке. В это время можно заварить крепкий кофе или ароматный чай.

С чем приготовить печенье на подсолнечном масле

Вы можете подарить готовой выпечке легкий цитрусовый аромат, который идеально дополнит картину. Для этого натрите на мелкой терке цедру апельсина. Всыпьте ее в яичную смесь перед добавлением пшеничной муки. Хорошенько всё перемешайте. Дальше можете продолжать готовить тесто, следуя указанной инструкции.

Ингредиенты

Яйцо1 шт. Сахар150 г Пшеничная мука280 г Разрыхлитель1 ч. л. Подсолнечное масло100 мл

Приготовление

Вбиваем в глубокую емкость яйцо. Вливаем подсолнечное масло. Всыпаем 100 г сахара. Перемешиваем все ингредиенты при помощи венчика, не взбивая их. Постепенно вводим в яичную смесь пшеничную муку. Всыпаем разрыхлитель. Замешиваем маслянистое тесто, которое не липнет к рукам. Формируем из него шарики небольшого размера.Насыпаем на тарелку оставшийся сахар. Обваливаем в нём заготовки из теста с двух сторон, слегка их приплющивая. Затем делаем на будущих печеньках бороздки, используя обычную чашку. Выкладываем заготовки на противень. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 25 минут. Готово!

Следите за временем, ведь важно не передержать печенье в духовке. Оно обязательно получится ароматным и хрустящим. То что надо к чаю! Хотите разнообразить вкус готового печенья на подсолнечном масле? Обжарьте грецкие орешки на сухой сковороде. Затем измельчите их при помощи острого ножа. Соедините ореховую крошку с сахаром для посыпки печенья. Обваляйте в полученной смеси заготовки из теста и отправьте их запекаться. Результат превзойдет все ваши ожидания.