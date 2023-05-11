Печенье с яблоками и корицей «Язычки»

Бывает, напеку целый противень слоеного яблочного печенья и уплетаю его целую неделю. Дети так долго одну и ту же сладость не едят, а муж тесту предпочитает шоколад. Но, бывает, сделаю буквально несколько печенек, а родные их за 3 минуты уничтожат. Даже если это самое простое печенье с яблоками.

Именно такую выпечку я люблю готовить посреди недели. На нее хватает времени, даже если с работы возвращаюсь очень поздно. От начинки по всей квартире такой аромат разносится, что сойти с ума очень легко.

Как приготовить простое печенье с яблоками

Рецепт, проверенный не одним поколением ленивых хозяек. Для увесистой порции печенья вам понадобится всего 1 яблоко и стакан муки. Конечно, придется расщедриться на сливочное масло, если хотите, чтобы лакомство было действительно хрустящим и вкусным.

Ингредиенты

Яблоко1 шт. Сливочное масло70 г Сахар4 ст. л. Корица0,5 ч. л. Яйцо1 шт. Соль1 щеп. Ванильный сахар8 г Молоко2 ст. л. Разрыхлитель4 г Пшеничная мука250 г

Приготовление

Первым делом приготовьте начинку. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины. Мякоть нарежьте слайсами, пересыпьте их на сковороду. Посыпьте яблоки 2 ст. л. сахара и корицей. Обжарьте яблоки до карамелизации в 1 ст. л. сливочного масла. Теперь приступайте к тесту. Яйцо смешайте в миске со щепоткой соли и ванильным сахаром. Туда же добавьте остатки сахара. Вмешайте в яичную массу молоко и растопленное сливочное масло (50 г). Теперь добавьте разрыхлитель, постепенно подсыпайте муку. Замесите мягкое однородное тесто. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в пласт, вырежьте из него кружки. Выложите начинку, а кружки сложите книжкой. Выложите заготовки на противень, выстеленный пергаментом. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут. Затем остудите и присыпьте его сахарной пудрой.

Остывает такое печенье очень быстро, поэтому сразу же подаю его на стол. К чаю или сладкому какао — то что надо. А когда нет яблок, готовлю «гусиные лапки». Печенье с творогом в моём доме тоже очень популярно. Понравился рецепт? Сохраните его себе!