Описание приготовления:

Небольшое количество соли, которой посыпан арахис, отлично дополняет собой общий вкус печенья, она отлично сочетается с какао. Из этого количества ингредиентов получается 12-14 печенек небольшого диаметра и если у вас большая семья, тогда смело готовьте двойную порцию, поскольку съедается оно за одно чаепитие.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Орехи / Мука / Арахис

Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Арахис соленый 50 Грамм

Сахарная пудра 100 Грамм

Мука 180-200 Грамм

Яйцо 1 Штука

Какао порошок темный 50 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Ванильный экстракт 1/2 Чайных ложки

Масло сливочнoe 100 Грамм

Количество порций 14

Калорийность

289 ккал

Калорийность

9 г

Белки

7 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье с соленым арахисом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печенья. Масло заранее извлеките из холодильника, оно должно быть мягкое.

В глубокую миску выложите мягкое масло и яйцо, взбейте миксером с венчиком до белой пышной однородной массы.

Большую часть арахиса порубите ножом, пересыпьте в миску, добавьте какао порошок. Часть арахиса оставьте для украшения.

Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, влейте экстракт ванили или добавьте ванильный сахар. Замените венчик на силиконовую лопатку, замесите тесто.

Тесто должно получиться вязким и липким.

Наберите ложкой небольшое количество теста размером с грецкий орех или чуть-чуть больше, скатайте шарики, выложите на выстеленный пергаментом противень. Слегка прижмите тесто ладонью, вставьте сверху половинки арахиса. Отправьте противень в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 10-12 минут в режиме "верх/низ".

Готовое печенье остудите на решетке и можно звать родных к столу на чаепитие.