Описание приготовления:
Небольшое количество соли, которой посыпан арахис, отлично дополняет собой общий вкус печенья, она отлично сочетается с какао. Из этого количества ингредиентов получается 12-14 печенек небольшого диаметра и если у вас большая семья, тогда смело готовьте двойную порцию, поскольку съедается оно за одно чаепитие.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Орехи / Мука / Арахис
Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Арахис соленый 50 Грамм
- Сахарная пудра 100 Грамм
- Мука 180-200 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Какао порошок темный 50 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Ванильный экстракт 1/2 Чайных ложки
- Масло сливочнoe 100 Грамм
Количество порций 14
Калорийность
289 ккал
Калорийность
9 г
Белки
7 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье с соленым арахисом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печенья. Масло заранее извлеките из холодильника, оно должно быть мягкое.
В глубокую миску выложите мягкое масло и яйцо, взбейте миксером с венчиком до белой пышной однородной массы.
Большую часть арахиса порубите ножом, пересыпьте в миску, добавьте какао порошок. Часть арахиса оставьте для украшения.
Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, влейте экстракт ванили или добавьте ванильный сахар. Замените венчик на силиконовую лопатку, замесите тесто.
Тесто должно получиться вязким и липким.
Наберите ложкой небольшое количество теста размером с грецкий орех или чуть-чуть больше, скатайте шарики, выложите на выстеленный пергаментом противень. Слегка прижмите тесто ладонью, вставьте сверху половинки арахиса. Отправьте противень в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 10-12 минут в режиме "верх/низ".
Готовое печенье остудите на решетке и можно звать родных к столу на чаепитие.