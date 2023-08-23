Описание приготовления:

Если вы возьмете для печенья яркое или темное варенье, получится выпечка с красивой спиралью. При желании можно посыпать печенье сверху сахарной пудрой.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Маргарин 100 Грамм

Сахар 75 Грамм

Мука 240 Грамм

Яйцo 1 Штука (мелкое)

Молоко 1 Ст. ложка

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Крахмал 2 Чайных ложки (1 ч. ложка — начинка, 1 ч. ложка — печенье)

Варенье По вкусу (густое)

Количество порций 5

Калорийность

373 ккал

Калорийность

5 г

Белки

15 г

Жиры

56 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье "Свердловские турбинки"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печенья "Свердловские турбинки". Маргарин достаньте заранее, чтобы он стал мягким.

В миску выложите мягкий маргарин, влейте молоко и разбейте яйцо. Все хорошо взбейте.

Всыпьте в массу сахар, разрыхлитель и соль, перемешайте.

Всыпьте в массу муку и замесите мягкое тесто.

Варенье смешайте с крахмалом. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в тонкий прямоугольник. Смажьте поверхность смесью варенья с крахмалом.

Сверните тесто в рулет вареньем внутрь и разрежьте на части шириной 2 сантиметра. Оба конца с вареньем окуните в крахмал.

Противень застелите пергаментом и выложите печенье на расстоянии швом вниз.

Противень поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до золотистой корочки. Спустя время остудите готовое печенье и подавайте к столу.

Приятного аппетита!