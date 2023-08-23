Печенье «Свердловские турбинки»

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Описание приготовления:

Если вы возьмете для печенья яркое или темное варенье, получится выпечка с красивой спиралью. При желании можно посыпать печенье сверху сахарной пудрой.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Маргарин 100 Грамм
  • Сахар 75 Грамм
  • Мука 240 Грамм
  • Яйцo 1 Штука (мелкое)
  • Молоко 1 Ст. ложка
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Крахмал 2 Чайных ложки (1 ч. ложка — начинка, 1 ч. ложка — печенье)
  • Варенье По вкусу (густое)

Количество порций 5

Калорийность

373 ккал

Калорийность

5 г

Белки

15 г

Жиры

56 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье "Свердловские турбинки"»

Печенье "Свердловские турбинки"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печенья "Свердловские турбинки". Маргарин достаньте заранее, чтобы он стал мягким.

Печенье "Свердловские турбинки"

В миску выложите мягкий маргарин, влейте молоко и разбейте яйцо. Все хорошо взбейте.

Печенье "Свердловские турбинки"

Всыпьте в массу сахар, разрыхлитель и соль, перемешайте.

Печенье "Свердловские турбинки"

Всыпьте в массу муку и замесите мягкое тесто.

Печенье "Свердловские турбинки"

Варенье смешайте с крахмалом. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в тонкий прямоугольник. Смажьте поверхность смесью варенья с крахмалом.

Печенье "Свердловские турбинки"

Сверните тесто в рулет вареньем внутрь и разрежьте на части шириной 2 сантиметра. Оба конца с вареньем окуните в крахмал.

Печенье "Свердловские турбинки"

Противень застелите пергаментом и выложите печенье на расстоянии швом вниз.

Печенье "Свердловские турбинки"

Противень поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до золотистой корочки. Спустя время остудите готовое печенье и подавайте к столу.

Печенье "Свердловские турбинки"

Приятного аппетита!

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