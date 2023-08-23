Описание приготовления:
Если вы возьмете для печенья яркое или темное варенье, получится выпечка с красивой спиралью. При желании можно посыпать печенье сверху сахарной пудрой.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Маргарин 100 Грамм
- Сахар 75 Грамм
- Мука 240 Грамм
- Яйцo 1 Штука (мелкое)
- Молоко 1 Ст. ложка
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Крахмал 2 Чайных ложки (1 ч. ложка — начинка, 1 ч. ложка — печенье)
- Варенье По вкусу (густое)
Количество порций 5
Калорийность
373 ккал
Калорийность
5 г
Белки
15 г
Жиры
56 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье "Свердловские турбинки"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печенья "Свердловские турбинки". Маргарин достаньте заранее, чтобы он стал мягким.
В миску выложите мягкий маргарин, влейте молоко и разбейте яйцо. Все хорошо взбейте.
Всыпьте в массу сахар, разрыхлитель и соль, перемешайте.
Всыпьте в массу муку и замесите мягкое тесто.
Варенье смешайте с крахмалом. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в тонкий прямоугольник. Смажьте поверхность смесью варенья с крахмалом.
Сверните тесто в рулет вареньем внутрь и разрежьте на части шириной 2 сантиметра. Оба конца с вареньем окуните в крахмал.
Противень застелите пергаментом и выложите печенье на расстоянии швом вниз.
Противень поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до золотистой корочки. Спустя время остудите готовое печенье и подавайте к столу.
Приятного аппетита!