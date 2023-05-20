Печеные баклажаны в духовке на зиму

По
Admin
-
0
38

Печеные баклажаны в духовке на зиму — это восхитительные заготовки, которые придутся по вкусу многим любителям овощей и ценителям необычных закусок. Рецепты, представленные в данной подборке, сможет реализовать каждый, не прилагая особых усилий. Все гениальное просто! Для исполнения понадобятся максимально простые и доступные ингредиенты, которые растут на собственном огороде или которые без труда можно найти в любой овощной лавке.

Печеные баклажаны в духовке на зиму в банках

Печеные баклажаны в духовке на зиму в банках исполняются максимально легким способом. Для реализации рецепта необходимо всего лишь два ингредиента. Приготовив однажды простую, но очень аппетитную заготовку, вы ни о чем не пожалеете. Насколько вкусно и аппетитно выглядят печеные баклажаны, вы сможете убедиться самостоятельно, приготовив этот рецепт.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Ингредиенты –+4 порц.

  • Баклажан 2 шт.
  • Соль 1 щепотка

Шаги 40 мин.

  1. Печеные баклажаны в духовке на зиму

    Для печеных баклажанов в духовке на зиму подготавливаем ингредиенты.

  2. Печеные баклажаны в духовке на зиму

    Синенькие промываем и вытираем. Прокалываем по всей площади.

  3. Печеные баклажаны в духовке на зиму

    Запекаем 40 минут в хорошо прогретой духовке.

  4. Печеные баклажаны в духовке на зиму

    Обрезав хвостики и разрезав вдоль, охлаждаем.

  5. Печеные баклажаны в духовке на зиму

    Удаляем шкурку.

  6. Печеные баклажаны в духовке на зиму

    Измельчаем мякоть. Посыпаем солью.

  7. Печеные баклажаны в духовке на зиму

    В стерилизованную баночку складываем рубленую мякоть.

  8. Печеные баклажаны в духовке на зиму

    Прикрыв стерильной крышкой, устанавливаем на стерилизацию. Кипятим полчаса.

  9. Печеные баклажаны в духовке на зиму

    Аккуратно извлекаем заготовку. Придерживаем прихваткой и плотно завинчиваем. Переворачиваем и закутываем.

  10. Печеные баклажаны в духовке на зиму

    Охлажденную закатку храним в подвале. Приятного аппетита!

Печеные баклажаны без стерилизации на зиму

Печеные баклажаны без стерилизации на зиму непременно придутся по вкусу любителям острой пищи. Минимум ингредиентов превращается чудесным образом в изысканную закатку, которая уместна, как на праздничном столе, так и в тихом семейном кругу. Приготовление закуски не обременит даже самого ленивого человека.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 кг.
  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Помидоры – 500 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Перец чили стручковый – по вкусу.
  • Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Синенькие и перцы хорошенько промываем, высушиваем на кухонных полотенцах. Плоды накалываем вилкой и отправляем запекаться на полчаса в прогретую при стандартной температуре духовку.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 2. С запеченных баклажанов снимаем кожицу и измельчаем мякоть.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 3. С перцев аккуратно снимаем кожицу, а затем достаем плодоножку и семенную коробочку. Так же измельчаем.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 4. Вымытые томаты освобождаем от плодоножек и прокручиваем с помощью мясорубки.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 5. Промытый жгучий перец нарезаем вместе с семенами. С чесночных долек снимаем шелуху и нарезаем. Смешиваем чеснок, измельченный горький перец и соль. Перетираем в ступке.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 6. Томатную массу выливаем в кастрюлю, добавляем острые компоненты с солью. Разместив на огне, доводим до кипения.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 7. В кипящую жидкость отправляем запеченные овощи. Прогреваем и кипятим 5 минут.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 8. Кипящую баклажанную заготовку распределяем по стерилизованным баночкам, закупоривая прокипяченными крышками. Оставляем остужаться в перевернутом и укутанном состоянии. Остывшие закатки переносим погреб. Приятного аппетита!

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Запеченные баклажаны по-армянски на зиму в банках

Запеченные баклажаны по-армянски на зиму в банках – восхитительное блюдо, которое обязан попробовать хотя бы раз в жизни каждый. Безумный аромат заполняет все пространство вокруг. Заготовку непременно оценят все любители острых пикантных блюд. Специи наполняют традиционной изюминкой.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 кг.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Петрушка – пучок.
  • Чеснок – 8 зубчиков.
  • Перец острый стручковый – 1-2 шт.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 1 л.
  • Хмели-сунели – 1,5 ст.л.
  • Перец черный молотый – ⅓ ч.л.
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем овощи и душистые специи. Ассортимент и количество варьируем, опираясь на личные предпочтения.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 2. Баклажаны, основательно ополоснув, насухо вытираем и обрезаем хвостики.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 3. Подготовленные плоды отправляем запекаться при 240° на полчаса. Во время процесса поворачиваем овощи, чтобы запекание происходило равномерно. Горячие баклажаны достаем и остужаем, разрезаем вдоль по центру, но не до конца.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 4. Болгарский перец промываем, избавляемся от внутренностей и мелко нарезаем.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 5. Таким же образом поступаем со жгучим перцем и очищенным чесноком.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 6. Зелень перебираем, ополаскиваем и мелко рубим.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 7. В чашке объединяем нарезку, сдабриваем уксусом и приправами. Солим.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 8. Хорошенько размешиваем компоненты.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 9. Остывшие синенькие наполняем душистой начинкой.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 10. Заготовки укладываем в кастрюлю.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 11. Вливаем рафинированное дезодорированное масло.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 12. Сверху накрываем блюдцем, поместив на него гнет, прижимаем и переносим в холод на 5-6 дней.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 13. Спустя время достаем из холодильника.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 14. Аппетитные баклажаны распределяем по стерилизованным банкам. Пустоты заполняем маслом, в котором они мариновались.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 15. Закупориваем капроновой крышкой, предварительно ошпаренной кипятком. Убираем на хранение в холодильник или подвал. Чем дольше стоит закуска, тем аппетитнее она выходит.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 16. Зимой наслаждаемся изумительным угощением.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 17. Вот такая вышла шикарная красотища! Блюдо выглядит богато и презентабельно. Приятного аппетита!

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Запеченные баклажаны на зиму без уксуса

Запеченные баклажаны на зиму без уксуса на удивление хранятся достаточно долго. Однако в нашей семье такая заготовка не задерживается надолго. Закуска моментально исчезает, сколько ее не приготовь. Я использую этот рецепт довольно часто и применяю в качестве гарнира к мясным блюдам.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 600 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Основной компонент тщательно вымываем. Включаем разогрев духовки, установив на переключателе температуры 230°.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 2. Чистые банки стерилизуем в духовке или микроволновой печи. Крышки кипятим.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 3. Синенькие нарезаем кружочками средней толщины.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 4. Противень прокладываем силиконизированной бумагой. Если используем обычный пергамент, слегка сбрызгиваем растительным маслом. Раскладываем баклажаны и запекаем не менее получаса в прогретой духовке.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 5. Подрумяненные баклажаны достаем и остужаем.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 6. Удаляем шкурку.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 7. На дно чистых сухих банок наливаем масло, укладываем запеченные овощи, хорошо уплотняя. Посыпаем солью между слоями.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 8. В завершении заливаем сверху маслом. Прикрываем прокипяченными крышками и ставим стерилизоваться на полчаса. Аккуратно достаем горячие заготовки, закатываем, и, перевернув вверх дном, остужаем, предварительно закрутив в одеяло.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 9. После остывания переворачиваем закатки и отправляем на хранение до зимы. Приятного аппетита!

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Баклажаны, запеченные в духовке на зиму с помидорами и перцем

Баклажаны, запеченные в духовке на зиму с помидорами и перцем, покорят всех любителей овощей гриль. Ярким насыщенным вкусом можно наслаждаться и в зимний период. Воплотить рецепт в жизнь никому не составит труда. Минимум ингредиентов – максимум полезных витаминов и богатый непередаваемый словами вкус.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 700-800 мл.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 кг.
  • Перец болгарский – 400 гр.
  • Помидоры – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Основательно промываем компоненты. У болгарского перца удаляем семенную коробку и плодоножки. Раскладываем все овощи по решетке. Отправляем запекаться на полчаса в прогретую до стандартной температуры духовку. Обычно томаты и перцы запекаются быстрее, поэтому достаем их раньше.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 2. Вынимаем овощи из духовки, остужаем их, чтобы не обжечься при снятии шкурок.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 3. Не теряя времени, пока остывают плоды, хорошенько промываем банки в содовом растворе, смываем остатки под проточной водой. Стерилизуем банки и крышки.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 4. Очищенные овощи выкладываем слоями в стерилизованные банки, при желании разрезаем на сегменты. Прикрываем прокипяченными крышками. Отправляем стерилизоваться в кастрюлю, дно которой застилаем полотенцем, на 25 минут. Уровень воды должен покрывать плечики банок. Простерилизованную заготовку осторожно достаем с помощью специальных щипцов.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 5. Завинчиваем крышками. Укутав и перевернув вверх дном, охлаждаем закуску. После остывания переносим в подвал. Приятного аппетита!

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Печеные баклажаны с чесноком на зиму

Печеные баклажаны с чесноком на зиму обладают безумным ароматом. Петрушка и чеснок придают незабываемый вкус зимней консервации. Салат выглядит достойно на любом праздничном мероприятии. Настоятельно рекомендую воспользоваться этим превосходным рецептом.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 кг.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Петрушка – 30 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 5 ст.л.
  • Базилик свежий – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем баклажаны, освобождаемся от кончиков.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 2. Режем достаточно крупно.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 3. На противень кладем силиконизированную пекарскую бумагу. При использовании обычной бумаги необходимо промазать ее маслом. Размещаем синенькие, поливаем сверху маслом. Отправляем запекаться на 20 минут при температуре 180°.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 4. Перебираем зелень. Мелко рубим ее. Банки и крышки хорошенько ополаскиваем. После этого разместив над паром или в микроволновке, стерилизуем.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 5. Освобождаем чеснок от шелухи. Быстро ополаскиваем.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 6. Измельченную петрушку соединяем с давленым чесноком.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 7. Промытые листики базилика также споласкиваем и измельчаем. Отправляем к ароматным компонентам.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 8. Сюда же наливаем уксусную кислоту, ложку масла и посыпаем солью. Объединяем компоненты.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 9. Запеченные баклажаны аккуратно достаем из духового шкафа.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 10. На дно стерилизованной банки выкладываем ложку душистой заправки, следом накрываем баклажанами. Повторяем слои до полного заполнения. Накрываем стерильными крышками.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 11. Ставим баночки стерилизоваться на 15 минут, на дно кастрюли, подложив тряпочку, чтобы закрутки не лопнули. Аккуратно достаем щипцами, закатываем. Перевернув вверх дном и укутав в теплое одеяло, охлаждаем. Ароматную закуску убираем на хранение в погреб. Приятного аппетита!

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Запеченные баклажаны в духовке для заморозки

Запеченные баклажаны в духовке для заморозки – идеальная заготовка, которую сможет приготовить даже тот, кто не знает, как подойти к плите. Запеченные баклажаны значительно экономят место в морозилке и время на их дальнейшее приготовление. Замороженная заготовка готовится максимально быстро. Обычно я использую такие баклажаны для овощного рагу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Баклажаны – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув баклажаны, вытираем их насухо полотенцем.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 2. Подготавливаем противень и промазываем его растительным маслом.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 3. Обрезав хвостики баклажанов, нарезаем их ломтиками приемлемого размера.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 4. Нарезку можно делать разной, чтобы при приготовлении не производить лишних манипуляций. Овощи раскладываем по подготовленному противню.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 5. Убираем запекаться на 20 минут в заранее прогретую духовку до 180°.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 6. Горячие баклажаны перекладываем на доску, оставляем до полного остывания.

Печеные баклажаны в духовке на зиму

Шаг 7. Для заморозки используем специальные пакеты с зип-застежкой. Раскладываем баклажаны, закрываем пакет. Убираем в морозильную камеру и храним там до последующего использования. Приятного аппетита!

Печеные баклажаны в духовке на зиму

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА