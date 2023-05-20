Печеные баклажаны в духовке на зиму — это восхитительные заготовки, которые придутся по вкусу многим любителям овощей и ценителям необычных закусок. Рецепты, представленные в данной подборке, сможет реализовать каждый, не прилагая особых усилий. Все гениальное просто! Для исполнения понадобятся максимально простые и доступные ингредиенты, которые растут на собственном огороде или которые без труда можно найти в любой овощной лавке.

Печеные баклажаны в духовке на зиму в банках

Печеные баклажаны в духовке на зиму в банках исполняются максимально легким способом. Для реализации рецепта необходимо всего лишь два ингредиента. Приготовив однажды простую, но очень аппетитную заготовку, вы ни о чем не пожалеете. Насколько вкусно и аппетитно выглядят печеные баклажаны, вы сможете убедиться самостоятельно, приготовив этот рецепт.

Ингредиенты –+4 порц.

Баклажан 2 шт.

Соль 1 щепотка

Шаги 40 мин.

Для печеных баклажанов в духовке на зиму подготавливаем ингредиенты. Синенькие промываем и вытираем. Прокалываем по всей площади. Запекаем 40 минут в хорошо прогретой духовке. Обрезав хвостики и разрезав вдоль, охлаждаем. Удаляем шкурку. Измельчаем мякоть. Посыпаем солью. В стерилизованную баночку складываем рубленую мякоть. Прикрыв стерильной крышкой, устанавливаем на стерилизацию. Кипятим полчаса. Аккуратно извлекаем заготовку. Придерживаем прихваткой и плотно завинчиваем. Переворачиваем и закутываем. Охлажденную закатку храним в подвале. Приятного аппетита!

Печеные баклажаны без стерилизации на зиму

Печеные баклажаны без стерилизации на зиму непременно придутся по вкусу любителям острой пищи. Минимум ингредиентов превращается чудесным образом в изысканную закатку, которая уместна, как на праздничном столе, так и в тихом семейном кругу. Приготовление закуски не обременит даже самого ленивого человека.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Помидоры – 500 гр.

Чеснок – 1 головка.

Перец чили стручковый – по вкусу.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Синенькие и перцы хорошенько промываем, высушиваем на кухонных полотенцах. Плоды накалываем вилкой и отправляем запекаться на полчаса в прогретую при стандартной температуре духовку.

Шаг 2. С запеченных баклажанов снимаем кожицу и измельчаем мякоть.

Шаг 3. С перцев аккуратно снимаем кожицу, а затем достаем плодоножку и семенную коробочку. Так же измельчаем.

Шаг 4. Вымытые томаты освобождаем от плодоножек и прокручиваем с помощью мясорубки.

Шаг 5. Промытый жгучий перец нарезаем вместе с семенами. С чесночных долек снимаем шелуху и нарезаем. Смешиваем чеснок, измельченный горький перец и соль. Перетираем в ступке.

Шаг 6. Томатную массу выливаем в кастрюлю, добавляем острые компоненты с солью. Разместив на огне, доводим до кипения.

Шаг 7. В кипящую жидкость отправляем запеченные овощи. Прогреваем и кипятим 5 минут.

Шаг 8. Кипящую баклажанную заготовку распределяем по стерилизованным баночкам, закупоривая прокипяченными крышками. Оставляем остужаться в перевернутом и укутанном состоянии. Остывшие закатки переносим погреб. Приятного аппетита!

Запеченные баклажаны по-армянски на зиму в банках

Запеченные баклажаны по-армянски на зиму в банках – восхитительное блюдо, которое обязан попробовать хотя бы раз в жизни каждый. Безумный аромат заполняет все пространство вокруг. Заготовку непременно оценят все любители острых пикантных блюд. Специи наполняют традиционной изюминкой.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг.

Перец болгарский – 2 шт.

Петрушка – пучок.

Чеснок – 8 зубчиков.

Перец острый стручковый – 1-2 шт.

Соль – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 1 л.

Хмели-сунели – 1,5 ст.л.

Перец черный молотый – ⅓ ч.л.

Кориандр – 1 ч.л.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем овощи и душистые специи. Ассортимент и количество варьируем, опираясь на личные предпочтения.

Шаг 2. Баклажаны, основательно ополоснув, насухо вытираем и обрезаем хвостики.

Шаг 3. Подготовленные плоды отправляем запекаться при 240° на полчаса. Во время процесса поворачиваем овощи, чтобы запекание происходило равномерно. Горячие баклажаны достаем и остужаем, разрезаем вдоль по центру, но не до конца.

Шаг 4. Болгарский перец промываем, избавляемся от внутренностей и мелко нарезаем.

Шаг 5. Таким же образом поступаем со жгучим перцем и очищенным чесноком.

Шаг 6. Зелень перебираем, ополаскиваем и мелко рубим.

Шаг 7. В чашке объединяем нарезку, сдабриваем уксусом и приправами. Солим.

Шаг 8. Хорошенько размешиваем компоненты.

Шаг 9. Остывшие синенькие наполняем душистой начинкой.

Шаг 10. Заготовки укладываем в кастрюлю.

Шаг 11. Вливаем рафинированное дезодорированное масло.

Шаг 12. Сверху накрываем блюдцем, поместив на него гнет, прижимаем и переносим в холод на 5-6 дней.

Шаг 13. Спустя время достаем из холодильника.

Шаг 14. Аппетитные баклажаны распределяем по стерилизованным банкам. Пустоты заполняем маслом, в котором они мариновались.

Шаг 15. Закупориваем капроновой крышкой, предварительно ошпаренной кипятком. Убираем на хранение в холодильник или подвал. Чем дольше стоит закуска, тем аппетитнее она выходит.

Шаг 16. Зимой наслаждаемся изумительным угощением.

Шаг 17. Вот такая вышла шикарная красотища! Блюдо выглядит богато и презентабельно. Приятного аппетита!

Запеченные баклажаны на зиму без уксуса

Запеченные баклажаны на зиму без уксуса на удивление хранятся достаточно долго. Однако в нашей семье такая заготовка не задерживается надолго. Закуска моментально исчезает, сколько ее не приготовь. Я использую этот рецепт довольно часто и применяю в качестве гарнира к мясным блюдам.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 600 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Основной компонент тщательно вымываем. Включаем разогрев духовки, установив на переключателе температуры 230°.

Шаг 2. Чистые банки стерилизуем в духовке или микроволновой печи. Крышки кипятим.

Шаг 3. Синенькие нарезаем кружочками средней толщины.

Шаг 4. Противень прокладываем силиконизированной бумагой. Если используем обычный пергамент, слегка сбрызгиваем растительным маслом. Раскладываем баклажаны и запекаем не менее получаса в прогретой духовке.

Шаг 5. Подрумяненные баклажаны достаем и остужаем.

Шаг 6. Удаляем шкурку.

Шаг 7. На дно чистых сухих банок наливаем масло, укладываем запеченные овощи, хорошо уплотняя. Посыпаем солью между слоями.

Шаг 8. В завершении заливаем сверху маслом. Прикрываем прокипяченными крышками и ставим стерилизоваться на полчаса. Аккуратно достаем горячие заготовки, закатываем, и, перевернув вверх дном, остужаем, предварительно закрутив в одеяло.

Шаг 9. После остывания переворачиваем закатки и отправляем на хранение до зимы. Приятного аппетита!

Баклажаны, запеченные в духовке на зиму с помидорами и перцем

Баклажаны, запеченные в духовке на зиму с помидорами и перцем, покорят всех любителей овощей гриль. Ярким насыщенным вкусом можно наслаждаться и в зимний период. Воплотить рецепт в жизнь никому не составит труда. Минимум ингредиентов – максимум полезных витаминов и богатый непередаваемый словами вкус.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 700-800 мл.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг.

Перец болгарский – 400 гр.

Помидоры – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Основательно промываем компоненты. У болгарского перца удаляем семенную коробку и плодоножки. Раскладываем все овощи по решетке. Отправляем запекаться на полчаса в прогретую до стандартной температуры духовку. Обычно томаты и перцы запекаются быстрее, поэтому достаем их раньше.

Шаг 2. Вынимаем овощи из духовки, остужаем их, чтобы не обжечься при снятии шкурок.

Шаг 3. Не теряя времени, пока остывают плоды, хорошенько промываем банки в содовом растворе, смываем остатки под проточной водой. Стерилизуем банки и крышки.

Шаг 4. Очищенные овощи выкладываем слоями в стерилизованные банки, при желании разрезаем на сегменты. Прикрываем прокипяченными крышками. Отправляем стерилизоваться в кастрюлю, дно которой застилаем полотенцем, на 25 минут. Уровень воды должен покрывать плечики банок. Простерилизованную заготовку осторожно достаем с помощью специальных щипцов.

Шаг 5. Завинчиваем крышками. Укутав и перевернув вверх дном, охлаждаем закуску. После остывания переносим в подвал. Приятного аппетита!

Печеные баклажаны с чесноком на зиму

Печеные баклажаны с чесноком на зиму обладают безумным ароматом. Петрушка и чеснок придают незабываемый вкус зимней консервации. Салат выглядит достойно на любом праздничном мероприятии. Настоятельно рекомендую воспользоваться этим превосходным рецептом.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг.

Чеснок – 1 головка.

Петрушка – 30 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 5 ст.л.

Базилик свежий – 2 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем баклажаны, освобождаемся от кончиков.

Шаг 2. Режем достаточно крупно.

Шаг 3. На противень кладем силиконизированную пекарскую бумагу. При использовании обычной бумаги необходимо промазать ее маслом. Размещаем синенькие, поливаем сверху маслом. Отправляем запекаться на 20 минут при температуре 180°.

Шаг 4. Перебираем зелень. Мелко рубим ее. Банки и крышки хорошенько ополаскиваем. После этого разместив над паром или в микроволновке, стерилизуем.

Шаг 5. Освобождаем чеснок от шелухи. Быстро ополаскиваем.

Шаг 6. Измельченную петрушку соединяем с давленым чесноком.

Шаг 7. Промытые листики базилика также споласкиваем и измельчаем. Отправляем к ароматным компонентам.

Шаг 8. Сюда же наливаем уксусную кислоту, ложку масла и посыпаем солью. Объединяем компоненты.

Шаг 9. Запеченные баклажаны аккуратно достаем из духового шкафа.

Шаг 10. На дно стерилизованной банки выкладываем ложку душистой заправки, следом накрываем баклажанами. Повторяем слои до полного заполнения. Накрываем стерильными крышками.

Шаг 11. Ставим баночки стерилизоваться на 15 минут, на дно кастрюли, подложив тряпочку, чтобы закрутки не лопнули. Аккуратно достаем щипцами, закатываем. Перевернув вверх дном и укутав в теплое одеяло, охлаждаем. Ароматную закуску убираем на хранение в погреб. Приятного аппетита!

Запеченные баклажаны в духовке для заморозки

Запеченные баклажаны в духовке для заморозки – идеальная заготовка, которую сможет приготовить даже тот, кто не знает, как подойти к плите. Запеченные баклажаны значительно экономят место в морозилке и время на их дальнейшее приготовление. Замороженная заготовка готовится максимально быстро. Обычно я использую такие баклажаны для овощного рагу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Баклажаны – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув баклажаны, вытираем их насухо полотенцем.

Шаг 2. Подготавливаем противень и промазываем его растительным маслом.

Шаг 3. Обрезав хвостики баклажанов, нарезаем их ломтиками приемлемого размера.

Шаг 4. Нарезку можно делать разной, чтобы при приготовлении не производить лишних манипуляций. Овощи раскладываем по подготовленному противню.

Шаг 5. Убираем запекаться на 20 минут в заранее прогретую духовку до 180°.

Шаг 6. Горячие баклажаны перекладываем на доску, оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Для заморозки используем специальные пакеты с зип-застежкой. Раскладываем баклажаны, закрываем пакет. Убираем в морозильную камеру и храним там до последующего использования. Приятного аппетита!