Пекарня на солнечных батареях появилась в Европе

Просто интересные новости в субботу! Французский инженер Арно Крето решил стать пекарем и придумал первую в Европе пекарню на солнечных батареях. Устройство NeoLoco использует солнечный концентратор, который подаёт энергию в духовку.

АРНО КРЕТО, создатель первой в Европе пекарни на солнечных батареях: «Я был пекарем в течение двух лет и жаровщиком в течение трех лет, но вообще я инженер по солнечной энергии. В течение 10 лет я разрабатываю этот тип печи с концентрацией солнечного огня. В Кении и Танзании уже есть пекарни, работающие по этой модели. А в Европе это действительно первая пекарня на солнечных батареях, и это первая машина в мире, которая имеет такие размеры, которые позволяют иметь большую производственную мощность».

Крето выпекает около 140 кг хлеба в неделю, который он продает в местных магазинах. Солнечный концентратор инженер разработал с помощью компании CPMIndustries.

ЭЛИЗА ОТЕРС, сопредседатель CPMIndustries: «Конечная цель состоит в том, чтобы демократизировать, возможно, на глобальном уровне, солнечную концентрацию и, следовательно, создать рабочий инструмент для всех. Мы не будем ограничивать себя французским рынком, если будут возможности для бизнеса в других странах».

По словам Элизы Отерс, установка поможет странам, где существует проблемы с электроэнергией, сделав её доступнее. Особенно, если учитывать, что в основном это страны, находящиеся в солнечных регионах тёплых регионах.