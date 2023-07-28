Пеку его всего за 10 минут. Пирог с ягодами на каждый день: даже крошки не остается

В нашей стране ягоду вишню знают довольно давно. Первые вишневые деревья появились в садах церквей в XI веке. Изначально вишня росла только в теплом климате. Однако, позднее вишню стали высаживать в холодных локациях.
Таким образом, вишня стала частью нашей культуры. В первую очередь, из ягоды готовилось варенье и пироги. Выпечка с вишней служила десертом для знати.
Сейчас вишневые пироги не потеряли своей актуальности. Приготовим домашний вишневый пирог за 10 минут.
Ингредиенты для вишневого пирога:
- молоко — 100 г;
- ванилин — щепотка;
- разрыхлитель — ч. л.;
- мука — 220 г;
- вишня — 200 г;
- крахмал — ст. л.;
- сливочное масло — 120 г;
- сахар — 150 г;
- яйца — 3 шт.
Приготовление вишневого пирога:
В миске соединяем мягкое сливочное масло с сахаром и ванилином, тщательно перемешиваем. В сливочную смесь постепенно разбиваем яйца, смешиваем венчиком в однородную массу.
В яичную массу выливаем молоко, продолжаем смешивать компоненты. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в сливочную смесь, замешиваем тесто.
Из вишни удаляем косточки, смешиваем с крахмалом. Выкладываем вишню в тесто, перемешиваем.
Перекладываем тесто в форму для выпечки, заранее смазываем поверхность растительным маслом.
Выпекаем пирог при 170 градусах 50 минут.
Пирогу стоит дать остыть в течение 10 минут. Можно посыпать пирог сахарной пудрой или украсить ягодами по желанию.