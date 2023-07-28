Пеку его всего за 10 минут. Пирог с ягодами на каждый день: даже крошки не остается

В нашей стране ягоду вишню знают довольно давно. Первые вишневые деревья появились в садах церквей в XI веке. Изначально вишня росла только в теплом климате. Однако, позднее вишню стали высаживать в холодных локациях.

Таким образом, вишня стала частью нашей культуры. В первую очередь, из ягоды готовилось варенье и пироги. Выпечка с вишней служила десертом для знати.

Сейчас вишневые пироги не потеряли своей актуальности. Приготовим домашний вишневый пирог за 10 минут.

Ингредиенты для вишневого пирога:

молоко — 100 г;

ванилин — щепотка;

разрыхлитель — ч. л.;

мука — 220 г;

вишня — 200 г;

крахмал — ст. л.;

сливочное масло — 120 г;

сахар — 150 г;

яйца — 3 шт.

Приготовление вишневого пирога:

В миске соединяем мягкое сливочное масло с сахаром и ванилином, тщательно перемешиваем. В сливочную смесь постепенно разбиваем яйца, смешиваем венчиком в однородную массу.

В яичную массу выливаем молоко, продолжаем смешивать компоненты. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в сливочную смесь, замешиваем тесто.

Из вишни удаляем косточки, смешиваем с крахмалом. Выкладываем вишню в тесто, перемешиваем.

Перекладываем тесто в форму для выпечки, заранее смазываем поверхность растительным маслом.

Выпекаем пирог при 170 градусах 50 минут.

Пирогу стоит дать остыть в течение 10 минут. Можно посыпать пирог сахарной пудрой или украсить ягодами по желанию.