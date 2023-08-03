Пельмени больше варить не надо. Всего за 30 минут готовлю их по новому рецепту: таких сочных я ещё не пробовала

Пельмени — одно из самых популярных и продаваемых блюд во всем мире. Существует много различных вариаций пельменей.

Например, в азиатской культуре пельмени отличаются от европейских.

В нашей стране пельмени появились довольно давно. Знакомство славян с пельменями произошло благодаря коми-пермякам и удмуртам.

В переводе с языков данных народов пельмень означает хлебное ухо.

Сейчас трудно представить вкусный ужин зимой без пельменей. Блюдо согревает и насыщает. Но, стоит узнать еще рецепты приготовления пельменей не типичным образом.

Ингредиенты для запеканки:

пельмени — 600 г;

помидоры — 5 шт.;

сметана — 4 ст.л.;

вода — 30 мл;

сыр — 30 г;

соль — ½ ч. л.;

черный перец — щепотка;

яйца — 2 шт.

Приготовление запеканки:

Нарезаем маленькими дольками помидоры. В форму для запекания выкладываем пельмени, а затем дольки помидор. Солим пельмени и помидоры, посыпаем черным молотым перцем.

Перемешиваем пельмени с помидорами.

В отдельной миске соединяем сметану с водой, солим. В сметану взбиваем яйца, тщательно смешиваем ингредиенты.

Выкладываем смесь яиц и сметаны на пельмени и помидоры ровным слоем.

Отправляем блюдо в духовку при 200 градусах на 30 минут. В это время на терке измельчаем сыр.

После приготовления сыром посыпаем запеканку, оставляем на 5 минут.

Запеканка из пельменей получается сочной, ароматной и сытной. Это хороший вариант блюда, когда не хочется готовить ужин.