Пельмени больше варить не надо. Всего за 30 минут готовлю их по новому рецепту: таких сочных я ещё не пробовала

Пельмени — одно из самых популярных и продаваемых блюд во всем мире. Существует много различных вариаций пельменей.
Например, в азиатской культуре пельмени отличаются от европейских.
В нашей стране пельмени появились довольно давно. Знакомство славян с пельменями произошло благодаря коми-пермякам и удмуртам.
В переводе с языков данных народов пельмень означает хлебное ухо.
Сейчас трудно представить вкусный ужин зимой без пельменей. Блюдо согревает и насыщает. Но, стоит узнать еще рецепты приготовления пельменей не типичным образом.
Ингредиенты для запеканки:
- пельмени — 600 г;
- помидоры — 5 шт.;
- сметана — 4 ст.л.;
- вода — 30 мл;
- сыр — 30 г;
- соль — ½ ч. л.;
- черный перец — щепотка;
- яйца — 2 шт.
Приготовление запеканки:
Нарезаем маленькими дольками помидоры. В форму для запекания выкладываем пельмени, а затем дольки помидор. Солим пельмени и помидоры, посыпаем черным молотым перцем.
Перемешиваем пельмени с помидорами.
В отдельной миске соединяем сметану с водой, солим. В сметану взбиваем яйца, тщательно смешиваем ингредиенты.
Выкладываем смесь яиц и сметаны на пельмени и помидоры ровным слоем.
Отправляем блюдо в духовку при 200 градусах на 30 минут. В это время на терке измельчаем сыр.
После приготовления сыром посыпаем запеканку, оставляем на 5 минут.
Запеканка из пельменей получается сочной, ароматной и сытной. Это хороший вариант блюда, когда не хочется готовить ужин.