Описание приготовления:
Если вы хотите ускорить время запекания, просто предварительно отварите пельмени до полуготовности. Или приготовьте их в микроволновой печи, не покрывая фольгой, в течение 10-15 минут если они сырые, и 4-5 минут с отварными при максимальной мощности. Подаются они как самостоятельное блюдо или в дополнении зелени и свежих овощей.
Назначение: На обед / На ужин Блюдо: Горячие блюда / Пельмени География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Пельмени замороженные 30 Штук
- Печень 500 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Сметана 4 Ст. ложки (15-20% жирности)
- Кетчуп 3 Ст. ложки
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)
- Вода горячая 1.5 Стакана
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
219 ккал
Калорийность
12 г
Белки
10 г
Жиры
21 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пельмени в горшочке "Амур"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пельменей в горшочке "Амур".
Репчатый лук мелко порежьте, морковь почистите и натрите на крупной терке или порежьте соломкой. В сковороду налейте растительное масло, добавьте овощи и обжаривайте в течение 5 минут, перемешивая.
Печень очистите от пленки, проток, сполосните и порежьте соломкой. Добавьте ее в сковороду с обжаренными овощами. Обжаривайте все еще 5 минут, перемешивая.
Выложите в сковороду сметану и кетчуп, перемешайте.
Влейте в сковороду горячую воду и тушите все на медленном огне в течение 5 минут. Посолите и поперчите подливу.
На дно горшочков для запекания налейте немного подливы из печени.
Разложите сырые замороженные пельмени по горшочкам.
На пельмени вылейте оставшуюся подливу из печени и закройте горшочки крышками или фольгой для запекания.
Поставьте горшочки в горячую духовку и запекайте пельмени в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Спустя время достаньте готовые пельмени в горшочках "Амур" и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!