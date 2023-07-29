Описание приготовления:

Если вы хотите ускорить время запекания, просто предварительно отварите пельмени до полуготовности. Или приготовьте их в микроволновой печи, не покрывая фольгой, в течение 10-15 минут если они сырые, и 4-5 минут с отварными при максимальной мощности. Подаются они как самостоятельное блюдо или в дополнении зелени и свежих овощей.

Назначение: На обед / На ужин Блюдо: Горячие блюда / Пельмени География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Пельмени замороженные 30 Штук

Печень 500 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Сметана 4 Ст. ложки (15-20% жирности)

Кетчуп 3 Ст. ложки

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)

Вода горячая 1.5 Стакана

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

219 ккал

Калорийность

12 г

Белки

10 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пельмени в горшочке "Амур"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пельменей в горшочке "Амур".

Репчатый лук мелко порежьте, морковь почистите и натрите на крупной терке или порежьте соломкой. В сковороду налейте растительное масло, добавьте овощи и обжаривайте в течение 5 минут, перемешивая.

Печень очистите от пленки, проток, сполосните и порежьте соломкой. Добавьте ее в сковороду с обжаренными овощами. Обжаривайте все еще 5 минут, перемешивая.

Выложите в сковороду сметану и кетчуп, перемешайте.

Влейте в сковороду горячую воду и тушите все на медленном огне в течение 5 минут. Посолите и поперчите подливу.

На дно горшочков для запекания налейте немного подливы из печени.

Разложите сырые замороженные пельмени по горшочкам.

На пельмени вылейте оставшуюся подливу из печени и закройте горшочки крышками или фольгой для запекания.

Поставьте горшочки в горячую духовку и запекайте пельмени в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Спустя время достаньте готовые пельмени в горшочках "Амур" и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!