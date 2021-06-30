Пеньковская: в Крыму выявлены индийский и британский штаммы коронавируса

На территории Крыма выделены не только традиционные штаммы COVID-19, но также британский и индийский штаммы. Такой информацией поделилась руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

В Крыму за неделю летальность от COVID-19 выросла на треть «То есть, на сегодняшний день идет смешанное циркулирование, в связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться», — подчеркнула она.

Главный санитарный врач Крыма добавила, что коронавирус «начал молодеть» — на данный момент самые высокие цифра заболеваемости фиксируются в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет.