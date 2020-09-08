Пенсионер с COVID-19 скончался в Севастополе — власти

В Севастополе за сутки скончался пенсионер с COVID-19 и было подтверждено еще 12 новых случаев заражения инфекцией, передает пресс-служба правительства города.

Еще 46 человек заразились COVID-19 в Крыму за сутки «Все заболевшие – местные жители в возрасте от 36 до 80 лет, одна из пациенток вернулась из поездки в другой регион. Также зарегистрирована смерть мужчины в возрасте 79 лет. Течение болезни было осложнено тяжелой двусторонней вирусной пневмонией», — уточнили в сообщении.

С начала пандемии в городе зарегистрировано 590 случаев COVID-19. Выздоровели 434 человека. А в Крыму за все время зарегистрировано 2891 случай новой коронавирусной инфекции.