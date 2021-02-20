Перебегают дорогу, где хотят. Чаще всего пешеходы попадают под колеса ночью

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 7. АиФ-Крым №7 17/02/2021

Убеждать крымчан в том, что машин на полуострове за последние пять лет стало в несколько раз больше, не нужно. Это видно по забитым автомобилями дворам, по длине «пробок» на дорогах.

Если весь автотранспорт, зарегистрированный в Крыму, распределить между взрослыми жителями, то на 80% людей трудоспособного возраста придётся по одному изделию импортного или отечественного автопрома. И риск для пешеходов встретить невнимательного, нетрезвого или спешащего куда-то владельца авто, стал выше.

Кто виноват?

Самое небезопасное время для пешехода — вечер и ночь. Самое «нехорошее» место — пешеходный переход без светофора, либо место, где вообще нельзя переходить дорогу. Несколько дней назад, вечером, в посёлке октябрьское Красногвардейского района на «зебре» пешеходного перехода водитель сбил восемнадцатилетнего юношу. К счастью, тот остался жив. А вот полутора десяткам крымчан из разных уголков полуострова повезло куда меньше: с начала этого года именно столько жертв ДТП насчитывалось среди пешеходов.