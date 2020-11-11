Переболевших COVID-19 в Крыму приглашают сдать плазму

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму переболевшие COVID-19 могут сдать плазму в Центр крови, передает Крыминформ со ссылкой на главу Минздрава РК Александра Остапенко.

В Крыму более 200 человек заразились COVID-19 за сутки «Центр крови в настоящее время начал заготовку плазмы лиц, переболевших COVID-19. Переливание антиковидной вирусинактивированной плазмы рассматривается как один из методов лечения коронавирусной инфекции», – отметил Остапенко.

Он уточнил, что идеальным донором является человек, который переболел вирусом. Это подтверждается положительным тестом на наличие антител в срок с момента перенесенного заболевания не менее 14 суток.